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驚險！台中休旅車遭撞飛空中後竟完美落地　駕駛僅受輕傷

▲台中休旅車遭撞飛在空中轉兩圈後，竟完美落地！所幸駕駛僅受輕傷。（圖／翻攝自林京玲臉書）
▲台中休旅車遭撞飛在空中轉兩圈後，竟完美落地！所幸駕駛僅受輕傷。（圖／翻攝自林京玲臉書）

編輯中心／綜合報導

2021-12-07 23:16:30｜2021-12-07 23:27:50

台中市西區今（7）日上午10時許發生兩車相撞事故，由李姓女子駕駛的休旅車竟在空中翻轉兩圈後完美落地，且僅受輕傷，讓網友大驚直呼「駕駛身手真好」，但也有不少民眾表示，這個路口很危險，懇請里長再次請交通局來勘察，應裝設紅綠燈或球型防光鏡。

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據了解，這兩輛休旅車今日上午在台中西區五廊街與貴和街口發生碰撞，警方獲報到場實施酒測，雙方皆無酒精反應，也僅受輕傷無大礙。警方初步調查指出，由李性女子駕駛的休旅車未依規定讓車，王姓女子路口也未依規定減速，兩人均有過失，後續將由交通大隊做進一步責任歸屬鑑定。

而這起事故發生經過，也被巷口的監視器拍下，當地公民里長李京玲直呼里內的車禍好可怕，因白色休旅車遭撞後在空中翻轉，撞上停在路旁的小轎車後，竟完美落地，接著駕駛還下車要和對方理論，讓網友大驚「拍電影？」，還稱女駕駛是練家子、好身手。

不過也有不少里民湧入貼文中建議，應在此路口加裝紅綠燈或球型防光鏡，表示這附近有小學校，萬一撞到人後果將不堪設想。李京玲則表示，將與交通局會勘此路口。（編輯：林莞茜）


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