樹科大春季展演「爛透了！」百老匯音樂劇惡搞莎翁

樹德科大設計學院表藝系2022年春季展演，再次挑戰高難度百老匯音樂劇《爛透了！》（Something Rotten!），以幽默詼諧表演探討黑死病、同性戀、宗教以及威廉．莎士比亞等廣泛文化題材，融合踢踏舞和現場樂團，展演最豐富的視聽饗宴。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-12-07 23:36:30
導演李鈺玲說，無厘頭滑稽的音樂劇《爛透了！》風格前衛，以文藝復興時期作為故事背景，當時戲劇愛好者們都瘋狂崇拜莎士比亞，一對英國的劇作家兄弟Nick Bottom和Nigel Bottom卻是莎士比亞的死對頭，他們常常在思考如何製作出一齣劃時代的大戲，但有靈感後總是被莎士比亞搶先一步。倆兄弟在莎士比亞的陰影下萌生音樂劇的想法，並製作出世界上第一齣音樂劇。
劇中將莎士比亞描繪成一位傲慢的搖滾明星劇作家，引發一連串搞笑無厘頭的神奇火花，劇情有許多惡搞莎士比亞作品梗，甚至逆轉羅密歐與茱麗葉命運的愛情故事，令人捧腹大笑的段子，讓觀眾品嚐滿滿的爛番茄。
系主任兼製作人俞秀青表示，《爛透了！》由前年春演《尿尿城》導演及擅長文史議題的李鈺玲老師再度擔綱，本次《爛透了！》探討中世紀時期不同宗教間的愛情、男女平等議題、及人類如何持續發展進步；演出結合歌唱、舞蹈、戲劇及音樂劇的元素，現場樂團的編制也是難得一見，讓觀眾有視覺和聽覺上的雙重享受。
副校長嚴大國進一步表示，同學演出有衝勁有活力，即便在去年無法實體演出，沈澱之後，今年的實力更臻成熟，尤其學生在音樂劇以英文又唱又跳，是在春演排練完成後的另一項收穫。《爛透了！》將於2022年3月11日、12日假高雄大東文化藝術中心演出。12月9日12時起兩廳院購票系統正式開賣，2022年1月20日前可享75折早鳥優惠價。