NOW早報／新店槍手即將解除隔離！國台辦：決定遣返回台

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國台辦發言人馬曉光7日在例行記者會上針對黃姓嫌犯潛逃一事，稱「2021年11月23日，台灣媒體報導一黃姓男子持槍殺人後，於22日搭乘廈航MF888航班抵達廈門，並接受防疫集中隔離。」
馬曉光表示，廈門市公安機關獲悉後，立即開展調查。經訊問後，該黃姓嫌犯對在新北市槍殺何姓男子一事公認不諱。為打擊暴力犯罪，保障兩岸人民生命財產安全，維護兩岸交流秩序，廈門市公安機關決定將該黃姓嫌犯遣返回台。
黃姓嫌犯於11月22日在新北市新店區，持槍瞄準一名45歲何姓男子頭部，並且連開4槍其中2槍斃命，黃姓嫌犯犯案後多次進行偽裝製造斷點，並於當日搭機遣逃至廈門，並且入住防疫旅館進行隔離檢疫，並於6日隔離期滿。
先前陸委會發言人邱垂正被問及相關議題時回應，警方目前已透過兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議機制，請求對岸協助緝捕黃嫌返台歸案。
今日天氣／續吹東北風！今晨低溫下探14度 白天高溫達27度
中央氣象局預報，今（8）日持續受到東北季風影響，迎風面東半部地區出現局部雨勢，大台北山區也有機會出現零星小雨，其餘地區則為多雲到晴的天氣。
溫度方面，今日清晨低溫將比昨日略低1至2度，西半部、東北部地區低溫則為14至16度，東部及東南部低溫約17、18度，甚至在沿海空曠地區、近山區的平地或河谷氣溫可能還會更低一些；高溫則會比昨日略高，北部、東北部及東部地區約21至23度，其餘地區約24至27度。
中央地方不同調？菲籍失聯移工打疫苗遭逮 莊人祥回應了
為加速疫苗施打，中央流行疫情指揮中心陳時中保證，失聯移工不會因為打疫苗而被逮，不過昨（7）日卻傳出，新竹縣一名50歲的菲律賓籍女移工到衛生所接種疫苗時，被發現已失聯2年，在接種完畢後被警方移送處置，遭外界質疑是「中央地方不同調」，對此，指揮中心發言人莊人祥稱已放人。
據了解，這名失聯移工是因為看到報導稱「不會因為打疫苗而被捕」，才在6日前往新竹縣新豐鄉衛生所欲接種BNT疫苗，過程中也因為證件有缺和醫護爆爭執，通報警方後才發現是失聯2年、工作許可證也過期700多天的菲籍女移工。
衛生所對此表示，符合專案施打的移工，必須先自首，經移民署專勤隊開立自首書、繳清罰款才可以施打，不是人來就可以打。
但由於6日陳時中保證，失聯移工並不會因打疫苗而被逮補，衛生所也在請示衛生局和中央後，將人放回。指揮中心發言人莊人祥也表示，證件到期沒關係，有什麼證件就帶去，鼓勵失聯移工接種，做好防疫。
恭喜！頑童大淵祕婚女友 正式升格當爸
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
頑童MJ116的成員大淵與圈外女友交往6年，而在昨（7）日稍早他在IG貼出一張圖片，上頭有小雞破蛋而出的圖案，似在公布當爸喜訊，《NOWnews 今日新聞》也求證大淵的經紀人，大淵也透過經紀人證實他確實升格當爸的好消息。
大淵稍早在IG上發表一張圖片，圖片上僅有小雞破蛋而出的圖案，沒有任何內文，似乎要傳達自己當爸一事，而圖片一出後，同是頑童成員的瘦子以及演藝圈好友紛紛留言恭喜。針對此事大淵透過經紀人回覆：「謝謝大家的祝福～的確我今天迎接了我們家的新隊友，母子平安，頭好壯壯。沒想過當爸爸的瞬間這麼的感動，最重要的是辛苦了孩子的媽！」
大淵也透露，原本預計今年要結婚，但是疫情很不穩定，在發行專輯時，已經知道女友已經懷孕，所以兩人先登記結婚，「我是個喜歡古禮傳統的人，所以當時還沒滿3個月就沒跟大家說啦～後來這波疫情滿嚴重，我們也就都待在家裡，很多親朋好友也是今天才知道。」最後也不忘幽默地說：「小孩餓了，我要去當超級奶爸了。」
中職／確定了！悍將公佈林華韋任領隊！蔡承儒專任董事長
富邦悍將球團昨（7）日宣布，原富邦育樂董事長兼富邦悍將領隊的蔡承儒先生，在完成階段性任務後將正式卸下領隊一職，專任富邦育樂董事長，繼續協助台灣體育環境的健全多元發展。富邦悍將隊史第二任領隊將委請前國立臺灣體育運動大學校長林華韋先生擔任，並自明年2月1日起正式生效。
富邦悍將棒球隊自2017年成立以來，首任領隊由蔡承儒董事長兼任至今已達五個球季。自悍將創隊之初，從隊名與球衣設計、到球場整建、球員發展與行銷活動企劃，蔡承儒董事長事必躬親全程參與。期間更提出多項創新作為，包括認養並挹注高額資金整建新北市新莊棒球場，從內部的球員休息室、比賽場地翻新整修，到外在的觀眾席座椅、洗手間、球場兩座大螢幕、觀眾席隱形護網等球場硬體設備規格全面提升，帶給球員及球迷最佳的比賽及觀賽環境。
蔡承儒董事長在行銷方面更大力整合富邦集團資源，在MOMOTV首創多視角及4K畫質的賽事直播，運用5G技術與台灣大哥大共同推出國內職棒首見的互動式球隊APP，持續朝向智慧球場的目標邁進，更與集團子公司長期合作推出G!POP、悍將中學、將將好生活等經典主題球場活動。而隨著富邦金控版圖持續擴張，未來蔡承儒董事長更多的時間將專注在金控相關業務上，因此決定卸下領隊身分，希望禮聘專職的領隊來帶領球隊持續前進。未來蔡承儒董事長仍會繼續關心台灣體育環境發展，持續透過集團及個人力量為體育環境盡一份心力，同時也期許林華韋校長以其在棒球領域專業學養與經驗，帶領悍將創下佳績！
富邦金控長期支持國內三級棒球運動推廣，早在28年前、1993年正值中華職棒蓬勃發展之際，富邦選擇默默投入耕耘基層棒球運動，以冠名贊助、球衣製作及賽事激勵獎金等方式支持國立臺灣體育專科學校棒球隊（2008年升格大學，2011年更名為國立臺灣體育運動大學），並更名為「富邦公牛棒球隊」，協助孕育出劉榮華、陳連宏、馮勝賢、郭勇志、高志綱等知名教練，以及王維中、許基宏、施子謙、楊瑞承、林宥穎、范國宸、王正棠、呂彥青、江國豪等各職棒隊現役優秀球員。近30年來，富邦集團以推動基層棒運與提升運動風氣為目的，不計回報累積投入資金達上億元，也和林華韋校長與富邦公牛隊結下長期的緣分。
林華韋校長過去在球員時期即曾入選1984年奧運中華代表隊成員，之後卸下球員身分擔任國家代表隊教練超過十餘載，包括在奧運、經典賽等許多的國際賽事中，都力助中華代表隊取得佳績，在棒球專業學養豐富，有目共睹。1989年起進入臺灣體育運動大學任教， 2001年結束世界盃賽事後專注投入學生棒球運動發展，將豐富棒球知識向下紮根。2013年升任校長至今，除帶領臺體大棒球隊(富邦公牛)屢創佳績外，也曾指導過范國宸、王正棠、江國豪等眾多莘莘學子完成職棒球員的夢想。
林華韋校長預計自2022年2月起正式擔任富邦悍將棒球隊第二任領隊，林華韋校長表示：「首先感謝富邦金控贊助臺體大棒球隊將近30年，使我可以無後顧之憂的為基層棒球盡一份力量。而在即將從校園退休之際，又提供一個既熟悉又陌生的舞台讓我挑戰。未來在蔡承儒董事長的帶領之下，我將會竭盡全力廣納建言承上啟下，打造一支賦有富邦企業精神同時具有棒球魂的堅強球隊，敬請大家拭目以待。」
未來，富邦悍將將持續由蔡承儒董事長與林華韋領隊攜手開拓全新格局，帶領悍將教練團及每一位成員打出佳績，寫下屬於富邦悍將的榮耀。
只知阿滴、蔡阿嘎？千萬級YouTuber在台灣 本尊身分驚人
近年來YouTuber如雨後春筍般不斷冒出，影片類型也越來越多元，電玩、美妝、開箱、美食等應有竟有。近日就有一名居住在台灣的義大利貝斯演奏神人，所開設的YouTube頻道「Davie504」成功突破1000萬粉絲訂閱，他也特別拍攝影片感謝，瞬間引起眾人熱議。
義大利貝斯神手「Davie504」本名為Davide Biale，其於YouTube上默默耕耘許久，在2011年就創立YouTube頻道，且不斷發布演奏影片。而「Davie504」演奏技巧相當高超，且拍片風格十分幽默，因而吸引世界各地音樂愛好者矚目。
「Davie504」6日特別拍攝影片，表示頻道終於突破1000萬人訂閱，而他也想透過該支影片感謝粉絲，他表示10年前上傳了第一支影片，直到今天已經突破了千萬人訂閱，他由衷感謝粉絲對他的支持，更坦言曾沒想能有現在的成績。最後他解釋，擁有1000萬訂閱後也會收到YouTube「鑽石」紀念牌，他認為這會成為自己繼續於演奏路上的支持與動力。
據了解，「Davie504」的女友其實是台灣人，事後他飛來台灣與女友同住，也曾與對方共同拍攝一支「Teaching My Girlfriend How To SLAP BASS」為題的影片。另外，「Davie504」過去於一部影片中在101大樓前演奏，而他將台灣標註成國家，引發大陸網友不滿，還遭大陸網路平台封殺，但他並不在意，甚至直接在影片下方留言「Taiwan is a country, noobs.（台灣是個國家，菜鳥們）」。（編輯：賴禹妡）