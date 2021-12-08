居檢6度違規外出還詐領補助　桃園男子詐欺罪起訴

（中央社記者吳睿騏桃園7日電）陳姓男子去年2月返台竟未遵守居家檢疫14天規定，期間6度外出飲食與友人聚會，甚至發布網路炫耀，事後還詐領防疫補助金新台幣1萬4000元，檢方偵結依詐欺罪嫌起訴陳男。
編輯中心/綜合報導
2021-12-08 06:50:22
桃園地方檢察署7日發布起訴書指出，30歲陳男去年2月18日從香港返台，依規定需進行居家檢疫14天，但陳男卻未遵守規定，同月20日就出門吃速食，21日中午、傍晚又2次出門，22日深夜跑到餐廳用餐，26日及3月2日更違規外出訪友，居檢期間違規出門多達6次。
檢方表示，陳男明知自己未落實居家隔離，事後竟還向龜山區公所填載隔離檢疫期間防疫補償申請書，詐領每天1000元，共1萬4000元的補償金，並經區公所於同年6月20日核發。
檢方在訊問時，陳男也坦承在居家檢疫期間多次違規外出用餐、訪友，檢方調閱陳男手機門號基地台位址紀錄、通聯等，發現與外出情形吻合，而警方天羅地網系統也紀錄到陳男車輛確實有外出。
檢方調查發現，陳男在居家檢疫期間違規外出時，還將用餐、聚會等照片上傳IG（Instagram），在桃園市社會局發現陳男違反防疫規定，且詐領1萬4000元補償金後轉交警方查辦，檢察官認為陳男違法情形明確，偵結依詐欺罪嫌將陳男起訴。（編輯：方沛清）1101207