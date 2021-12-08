聖誕飄香！TWG Tea茗茶入餐 絕美華麗蛋糕搭音樂盒唱歌
新加坡茗茶TWG Tea蒐羅世界各國精緻茶葉，並以獨特手工調配茶而聞名。除了茶品，以茶香入菜的美味餐點讓人食指大動，精緻的馬卡龍與甜點，更是風靡女生的關鍵。每年聖誕節TWG Tea總以豐富創意，打造滿滿節慶氣氛的季節限定餐點，而且今年全新的聖誕禮盒竟然還會唱歌？《NOWnews今日新聞》為大家開箱搶先看。
記者蕭涵云/台北報導
2021-12-08 16:34:10
TWG Tea年度限定「聖誕茗茶套餐」，除了可以選一壺好茶佐餐、坐下來慢慢品茗，從湯品、麵包、限定主餐到主廚創作甜點，也藏有茶香巧思在裡頭。
今年主餐奶油菠菜松子羊鞍里肌佐時蔬（Crusted Lamb Saddle），在羊鞍里肌肉中塞入鮮嫩當季菠菜，搭配滑順奶油與松子，整體煎烤至外皮香脆，讓略有嚼勁的羊肉越咬越香，搭配波本香草紅茶調配的紅醋栗醬佐冬季蔬菜和防風根泥，鮮甜酸香，增添風味。
餐後登場的是女生看了都會驚呼的「聖誕莓果蛋白霜蛋糕」，點綴著雪花及金箔的馬斯卡彭起司香緹鮮奶油，彷彿一座夢幻雪山降臨。
剖開鬆脆的蛋白霜，藏有銀月綠茶調配的草莓雪酪，搭配銀月綠茶冰淇淋，並與新鮮漿果一同淋上特製草莓醬，具空氣感的輕盈酥爽質地，配上酸甜綿柔的冰霜內餡與醬汁，果香四溢超滿足。
冬日季節美食，通常因應天氣較冷而主攻濃郁厚重的口味，TWG Tea今年的「聖誕茗茶套餐」卻令人大感意外地香醇爽口，當餐點滋味恰到好處，佐餐茗茶便不只是用來清漱味蕾，更能好好品嚐茶湯香韻。
TWG Tea聖誕茗茶套餐自2021年12月13日起至2022年1月23日，限定期間於TWG Tea台北101五樓精品沙龍供應販售，套餐內還可任選經典木柴蛋糕迷你版。每套售價新台幣1,470元（需加10%服務費）。
2021年限定波本香草紅茶佐栗香馬卡龍（Festive Macarons），將波本香草紅茶融入綿密栗子泥，包裹著血橙及巧克力甘納許，並點綴開心果碎，以飽滿色澤敲響聖誕鐘聲。
特別的是首次於聖誕節推出的兩款限定「環遊世界聖誕茗茶音樂禮盒」，各別放入四款不同城市的聖誕喜悅迷你茗茶罐，燦金色禮盒一開闔便會響奏音樂旋律，帶來喝茶好心情，送禮巧思很驚喜。