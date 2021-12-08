不爽賴清德沒來公祭！林秉樞當眾扯髮 逼高嘉瑜「下跪」
民進黨立委高嘉瑜家暴案持續延燒，今（8）日林秉樞再被爆出，11月24日林母出殯時，疑似不滿高嘉瑜沒成功約到副總統賴清德出席，一度失控狂吼，甚至在媽媽靈堂前「逼高嘉瑜下跪」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-08 09:01:04｜2021-12-08 09:01:37
根據《鏡週刊》報導，有知情人士爆料，林秉樞母親出殯當天，上午移靈儀式開始前，林秉樞突然在會館2樓大吼、失控暴走，並拉掉一名疑似女眷的帽子、口罩，現場禮儀人員定神一看，才發現這名就是立委高嘉瑜。
高嘉瑜當下被林秉樞暴怒的舉動，不斷流淚，林秉樞叫罵著要讓「下跪磕頭道歉」，連工作人員上前關心也被責罵，林秉樞還要求櫃檯「不准給高嘉瑜口罩，要讓她丟臉」。
至於林秉樞暴走的原因，疑似先前是透過高嘉瑜請託，請副總統賴清德下午到場公祭，不料當天一早，高嘉瑜告訴林，賴清德不會出席公祭，林秉樞當下無法接受，逼高嘉瑜要馬上傳訊給賴清德本人，但高不從，林還一度作勢要搶過高的手機，自己傳簡訊。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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