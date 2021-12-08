青青撇仙人跳風波大翻身 買新房又「砸453萬訂保時捷」
網紅青青去年因捲入仙人跳事件爆紅，不過身材火辣的她並沒有因此消失於螢光幕，反而在鏡頭前繼續提高尺度，在IG上也有超過82萬的粉絲追捧。其實青青除了人氣高攀不下之外，口袋也很深，繼前陣子與好友開咖啡店，買下2300萬新房後，更買下人生第2台車，還是要價453萬元的敞篷保時捷跑車718 GTS。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-08 13:30:00
年僅21歲的青青財力雄厚，昨（7）日透過IG限時動態，曝光自己正在簽約買車的模樣，透露趁休假期間完成夢想：「來跟破億的保時捷銷售訂了―台718 GTS，雖然車要等一年，也是人生的第二台車，夢想更時時告訴我明年的今天，自己一定要更進步才能配得上。」隨後也直接上車體驗，開心表示聲音非常熱血，還開始徵副駕駛。
事實上，青青對於夢想非常有熱忱，用心經營抖音平台的她，目前已吸引快要200萬粉絲，成為高收入來源之一，對於理財也頗有一套，投資有成後，除了買下台中70坪房子之外，又砸下百萬和朋友在內湖開咖啡廳，看來儘管去年的仙人跳醜聞讓她跌至谷底，現在卻在事業、生活上「金光閃閃」，短短時間翻身有成，令人驚豔。