重啟泰國移工入境？勞動部長曝：有正面回應

自11月11日起，我國重啟印尼移工入境，今（8）日勞動部長許銘春出席立院衛環委員會，會前受訪時透露已與各國洽談重啟移工入境，目前泰國比較有正面回應，針對境外移入確診移工病例增加，也會再與指揮中心討論。
記者許若茵／台北報導
2021-12-08 09:34:47
從去（109）年12月4日起，因印尼疫情嚴峻，台灣暫緩印尼移工入境，後又因國內外疫情爆發，今年5月19日起，暫緩未持有我國有效居留證的非本國籍人士入境，包含移工與專業外國人，直至11月11日起才重啟印尼移工入境。
是否有望再開放其他國家移工入境？許銘春今出席立院衛環委員會，會前接受媒體聯訪時表示，目前與各國持續討論和聯繫中，各國針對我國防疫措施有一些評估，泰國比較有正面回應，還需要具體一下再跟大家說明。
昨境外移入21例，創下今年新高，其中9人為印尼移工，許銘春也提到，勞動部都有隨時關注入境移工確診狀況，若病例數持續增加，會再與指揮中心討論，針對防疫安全與產業、看護需求做出平衡，一切以防疫安全優先。
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