侯友宜成藍戰犯？朱立倫：相信他將有具體行動展現支持
公投投票進入倒數階段，國民黨主席朱立倫今（8）日與國民黨立委蔣萬安、費鴻泰合體在捷運南京復興站宣傳「4個都同意、台灣更美麗」。針對新北市長侯友宜至今未對公投表態，引發藍營基層不滿，朱立倫說，大家的共同目標是公投，不要中了民進黨的計，每位民代、縣市長都用各自的行動展現支持，相信侯接下來也會有很多行動，表達對人民健康、民主的支持。
記者余祥／台北報導
2021-12-08 09:46:02｜2021-12-08 09:47:57
朱立倫今早與蔣萬安在捷運站前合體宣傳公投，朱立倫說，最後的時間他們一定全力以赴，國民黨不像民進黨有政府資源、暗黑網軍，靠的就是螞蟻雄兵，在各地宣講，希望透過這樣的行動，讓民意真正展現，力拚四公投過關。
至於台北市議員王鴻薇在臉書PO出「不要找戰犯」的圖卡，圖中就是新北市長侯友宜，朱說，大家共同目標是公投，不要被民進黨見縫插針。
媒體詢問，侯友宜至今未表態力挺公投，引發藍營內部不滿，有立委提議是否應叫警界出身的立委葉毓蘭去與侯友宜溝通，朱立倫說，他自己就可以跟侯溝通，還需要靠別人嗎？侯昨天去市場，相信接下來還有很多行動，表達對人民健康、民主的支持。
民進黨反指朱立倫才有網軍，朱立倫說，他的網軍就在這裡，就是他的手機、臉書等社群平台，大家都是民進黨、暗黑網軍的受害者，應不分黨派站出來，發揮正義力量，讓對社會傷害很大的網軍徹底消失。