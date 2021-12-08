少年痛失雙親！擺攤養家遭檢舉 老闆：我這免費讓你賣
一名來自嘉義的16歲徐姓小弟自幼喪母，爸爸也在一個多月前過世，自己還要照顧雙眼失明的奶奶、聾啞的姑姑，還有一個在唸國中的弟弟，為了減輕家裡的負擔，徐小弟在課後的時間到友忠公園擺攤賣方塊酥，不料遭到檢舉，有洗車場老闆看見後，霸氣讓徐小弟到洗車場空地繼續販賣。
編輯中心/綜合報導
2021-12-08 10:00:13
徐小弟家境清貧，從小生活在單親低收家庭，爸爸更在一個多月前往生，小小年紀就痛失雙親，家中還有比自己小一歲的弟弟、聾啞的姑姑，還有雙眼失明的奶奶，還需要每週要洗腎三次，不得已才會想要擺攤賺些錢，來貼補些家用。
徐小弟利用放學後的課餘時間，獨自在友忠公園內擺攤販賣方塊酥，但是卻遭附近民眾檢舉，使他無法再繼續擺攤，一旁的洗車場老闆見狀，趕緊讓徐小弟洗車場空地繼續販售。
承天府環島慈善會理事長顏維勳也在現場直擊徐小弟被檢舉的情況，並將事發經過PO在個人臉書，顏維勳當下決定掃攤讓弟弟早點回家，以免天冷在外受寒，後續也會到他家中訪視看是否有其它能幫上忙的事情。
顏維勳也說，徐小弟平日都在放學後下午4點半至6點會到友忠公園賣，星期六下午2點賣到4點，星期日就不一定 ，並呼籲經過的民眾，看到徐小弟的攤位可以多加支持。（編輯：孫唯容）