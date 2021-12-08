NBA／不相信交易傳言 CJ：Lillard若想要我走會直接說
波特蘭拓荒者近期人事混亂，球隊二當家CJ McCollum被美媒報導可能會被交易。對此《The Athletic》記者Jason Quick也親自問到本人，談及目前他的一些看法，他相信老搭檔Damian Lillard若有怎麼樣的決定，都會直接和他說，而不是暗地裡操作。
記者黃建霖/綜合報導
2021-12-08 10:14:48｜2021-12-08 11:35:53
「我和Dame的關係很好，當他想表達什麼的時候，你會聽到他自己出來說話。 當你看『消息來源』和『匿名』時，我無法確定那是不是Dame的意思，因為那沒有署名。我知道他對我的看法，他也知道我對他的看法。」McCollum受訪時如此說道。
McCollum認為如果Lillard想要他走，那就回直接和他說，「他不會在背後說三道四的，那不是他DNA中的東西，他不是那樣的人。他這個人很好，我知道他說出的話是有保證的。」
近期有消息指出，拓荒者打算把McCollum加上選秀權，拿去換費城76人主控Ben Simmons，並表示Lillard很想和後者打球。再加上球隊目前戰績不理想，以及前任總管的離任，很難不讓人想到是改組的前夕。
無論如何，本季看起來「雙槍」組合已經走到了盡頭，他們可以繼續存在，但很難更進一步。在Lillard多次表明想要球團打造爭冠陣容，以及拓荒者本身巨大的薪資壓力下。身為打進西決大功臣的McCollum被送走，並不是不可能的。