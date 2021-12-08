中信兄弟「封王」感謝祭路線曝光　前進洲際棒球場

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運動局長李昱叡表示，中信兄弟在今年總冠軍系列賽展現磅礡氣勢，好球連發、強棒出擊，以4勝0敗絕佳戰績奪下4連勝，全壘打累計數量更創下總冠軍系列賽紀錄，最終強勢奪下總冠軍，也是中信兄弟自105年以台中洲際棒球場為主場後首次奪冠，特舉行封王遊行感謝祭，邀請所有象迷及市民當天一起到遊行沿線參與，讓球員感受台中熱情與台中地主隊的驕傲，同時感謝球迷支持。
中信兄弟球團表示，中信兄弟封王遊行活動全程不停靠任何站點，遊行車隊將慢速行駛與沿途民眾互動，路線自市政公園府會園道出發，行經市政北三路—右轉文心二段—右轉市政路—右轉惠中路一段—右轉青海路二段—左轉文心路三段(經捷運文心櫻花站、文華高中站、文心中清站、文心崇德站)—左轉崇德路二段—左轉崇德十九路—右轉四平路，回到中信兄弟主場洲際棒球場。
12月12日本周日中午12時將於活動起點市政公園舉行市府開場儀式，為維護球迷及民眾安全，上午11時至下午13時府會園道(全段)、市政北五路(文心路—惠中路段)及市政北三路(文心路—惠中路段)將進行道路管制 ，請行經附近車輛提早繞道通行。
運動局提醒，請球迷朋友與市民參與踩街活動時，配合現場交警指揮，勿緊跟車隊尾隨，避免發生危險，維護自身人車安全，共同與中信兄弟球員感受奪冠榮耀。