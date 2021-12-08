中信兄弟「封王」感謝祭路線曝光　前進洲際棒球場

運動局長李昱叡表示，中信兄弟在今年總冠軍系列賽展現磅礡氣勢，好球連發、強棒出擊，以

勝

敗絕佳戰績奪下

連勝，全壘打累計數量更創下總冠軍系列賽紀錄，最終強勢奪下總冠軍，也是中信兄弟自

年以台中洲際棒球場為主場後首次奪冠，特舉行封王遊行感謝祭，邀請所有象迷及市民當天一起到遊行沿線參與，讓球員感受台中熱情與台中地主隊的驕傲，同時感謝球迷支持。