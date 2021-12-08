不爽被欠200萬！男揪6人暴力討債 棍棒痛毆+砸毀賓士車
8日凌晨，高雄市前鎮區育樂路，發生鬥毆及砸車糾紛，一名42歲的翁姓男子，疑似因積欠48歲的嚴姓男子200萬元債務，嚴男屢討不回後，找來6名友人、於凌晨向翁男討債。眾人不但持棍棒毆打翁男，甚至砸壞翁男的賓士車。
編輯中心/綜合報導
2021-12-08 10:39:52｜2021-12-08 11:23:15
警方獲報後立即出動快打部隊到場，將鬧事的嚴男等7人帶回，並將翁男送醫救治，全案依妨害自由、傷害、毀損罪嫌，移請高雄地方檢察署偵辦。
據了解，嚴男因不滿翁男積欠200萬債務，8日凌晨夥同6名友人，向翁男暴力討債，眾人並持棍棒毆打翁男、砸毀其賓士車，導致翁男頭部受傷。警方獲報後，出動快打部隊趕抵現場，將嚴男等7人帶回偵訊，訊後依法移送地檢署偵辦。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110