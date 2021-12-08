盼同理貢寮人想脫離惡夢的心情　賴品妤籲反對重啟核四

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賴品妤說，前總統馬英九當年封存核四，大家覺得是最後了，沒想到2021年又要來面對一次。核四工程混亂，監察院一再糾正，施工過程中連台電都不覺核四是安全的，核電廠的主管機關是原能會，原能會從沒放行核四，從1999年到現在已經20幾年都沒有興建完成，更何況是商轉。
賴品妤說，顯然核四這東西是核電界爛尾樓，更不用說核四興建過程中也不斷有新的斷層，因此呼籲全台民眾，能夠同理貢寮人、東北角人民、新北人的心情，幫助會受到核四影響的每一個人脫離惡夢。
洪申翰說，這次很不容易把貢寮鄉親請到立院，反核四運動在這3、40年來起起伏伏，有時社會關注，有時不關注，但要不是這群地方長輩這3、40年來一直堅持在這個地方監督核四怪獸工程，核四可能早就運轉了。
洪申翰說，貢寮長輩拚了3、40年的時間，是他們讓自己知道，也許提醒台灣的事情並不那麼被在意，但當說的是真的的時候，大家有一天會知道必須在意。
洪申翰說，今天走到2021年，剩10天要公投，這幾個月來常到地方去，地方長輩很鬱悶，朱立倫、馬英九講得天花亂墜說核四多安全，為甚麼不願意聽聽地方跟惡質工程相處了3、40年的在地人的感受？
鹽寮反核自救會前會長吳文通則說，國民黨政府鴨霸，針對核四沒有經過地方同意。現在大家了解了，台灣人有權力決定要不要核四，決定台灣未來是不是會受到核能危害、子孫要不要接受核廢料。
吳文通說，希望這次是最後一遍討論核四的議題，希望大家投出不同意，讓子孫永遠不會受到核能危害。