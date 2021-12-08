NBA／直言Curry和Jordan很像 Kerr：他們是偉大的標誌
金州勇士超級射手Stephen Curry目前只差15記三分球，就能超越「雷槍」Ray Allen、成為史上例行賽三分命中數第一人。今日受訪時主帥Steve Kerr也稱讚子弟兵和Michael Jordan有很多共同特質，唯有偉大能夠定義他們。
記者黃建霖/綜合報導
2021-12-08 10:32:26
Curry運球在多名快艇球員的防守中蝴蝶穿花，最終在Chris Paul面前出手了一記高難度三分，本來看到這個不合理出手的Kerr攤手不敢置信，但看到球入網後，卻無奈一笑，這一回合已經成為詮釋兩人師徒關係的最佳畫面。
「我從來沒有見過一個人在投籃的時候，如此自信而又缺乏判斷力(笑)，我這可是褒義的評價。」Kerr表示，他很難想像Curry退役時，他的三分球紀錄會達到怎麼樣的數字，「他將徹底壟斷所有三分紀錄榜單，讓人對此感到麻木。」
「我認為Curry在很多方面都很像Michael Jordan，很多時候他們會責無旁貸地挺身而出，但你對他們的期待很高，所以他們的一般表現都不會引起注意，也許這就是偉大的真正標誌。」Kerr如此說道。
Kerr曾和Jordan一起和九零年代的公牛完成「後三連」，他非常了解隊友Jordan的能力和個性；如今執教另一個劃時代球星，他認為Curry和前者是非常相像的。