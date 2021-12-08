批朱、馬天花亂墜核四安全 洪申翰：為何不聽在地人感受
民進黨立委賴品妤、洪申翰、台北市議員苗博雅等人今（8）日與貢寮鄉親一同召開「終結核四！最後一戰！反核四40年 地方要發聲」記者會，期盼全台灣人能夠同理貢寮人的心情，讓12月18日公投成為面對核四的最後一戰，同理貢寮人想要擺脫核四的心情。洪申翰表示，國民黨主席朱立倫、前總統馬英九講得天花亂墜說核四多安全，為甚麼不願意聽聽地方跟惡質工程相處了3、40年的在地人的感受？
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-08 10:41:18
洪申翰說，這次很不容易把貢寮鄉親請到立院，反核四運動在這3、40年來起起伏伏，有時社會關注，有時不關注，但要不是這群地方長輩這3、40年來一直堅持在這個地方監督核四怪獸工程，核四可能早就運轉了。
洪申翰說，貢寮長輩拚了3、40年的時間，是他們讓自己知道，也許提醒台灣的事情並不那麼被在意，但當說的是真的的時候，大家有一天會知道必須在意。
洪申翰也表示，自己與賴品妤協助貢寮鄉親完成給台灣人的一封信，目前已獲得超過500位在地人連署，很快就會超過千份。有一段讓他很有感觸的信件內容說道，「我們已經被核四折騰3、40年，真的很累了。我們天天住在這裡，親眼見證核四這樣一個國家級建設，裡面各種各樣的荒唐過程，我們心裡憤怒，但擁核政客們卻一點也不在意我們地方居民」。
信中也說，「拜託不要只在臉書留言、在網路觀望，我們誠摯邀請您，來到我們貢寮作客。這裡離台北就一個多小時的車程，來傾聽貢寮人真實和在地的感受。聽完之後，再親口跟我們鄉親講：『您憑甚麼說核四很安全？』」
洪申翰說，今天走到2021年，剩10天要公投，這幾個月來常到地方去，地方長輩很鬱悶，朱立倫、馬英九講得天花亂墜說核四多安全，為甚麼不願意聽聽地方跟惡質工程相處了3、40年的在地人的感受？