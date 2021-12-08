高雄嬤狂掃21愛心便當！遭爆住透天 站長：拿走別人希望
高雄楠梓一個愛心物資站，幾個月前才發生有20多歲女子拿走17個便當、2箱價值4500多元罐頭，日前一個阿嬤一口氣拿走21個便當，讓當天深夜一名背著嬰兒前去領物資的媽媽落空，只能落寞離開，站長也氣得出面爆料，這名阿嬤住在市中心的透天厝，家境不錯，一次拿走21個便當，根本是「拿走別人的希望」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-08 10:44:45
「楠梓新路292號-愛心冰箱站」5日在粉專PO文指出，有一名阿嬤一次拿走21個便當，這些都是廚房大廚特地留到晚上11點額外做出許多愛心便當，擔心有人沒飯吃，要讓這些有需要的人，在深夜也能飽餐一頓。
愛心站站長表示，這名阿嬤4日凌晨到了愛心站，順手拿了旁邊的袋子後就開始裝愛心便當，過程中還東挑西選，最後一連狂掃21個便當，之後還有其他人也來愛心站，不過都是拿走1、2個邊當而已。
站長說，最後大約凌晨一點半左右，一名媽媽揹著嬰兒來領物資時，發現冰箱裡和旁邊擺放便當的位置都是空的，只能落寞離去。
站長表示，最近便當量爆增，現場發放的便當數都超過100個，但景氣真的不好，希望民眾可以多留一點食物給別人；對於阿嬤行徑，強調愛心站很願意幫忙，但也忍不住質疑「家裡是真的困難嗎？有沒有難言之隱」。
站長也透露，該名阿嬤家境不錯，甚至還住在市中心的透天厝，不解為何要一次拿走那麼多便當，「吃飽了最起碼可以活下來，你今天把人家21碗都拿走，就算給1、2個家庭吃也沒有那麼多」，他也直言，「這是拿走希望，萬一有人拿不到，是會真的很餓。」。（編輯：孫唯容）