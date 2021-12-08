街頭喊民進黨四個同意？「高雄正能量」告發徐尚賢

四大公投投票在即，民進黨全體黨公職均全力宣講「四個不同意」立場，但前罷捷發言人徐尚賢等人近日卻隨垃圾車放送「支持民進黨，四項公投就要投同意」，民進黨有意參選下屆高雄市議員的擬參選人「高雄正能量」成員林志誠、黃雍琇、李庭慧及鄧巧佩等4人，今（8）日在議員林智弘及律師的陪同下前往高雄地檢署按鈴告發違反公投法，要求檢警與市選委會嚴辦違法造謠奧步。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-12-08 11:06:41
對此，被指控的高雄民間鬥士團體總召徐尚賢昨日也回應指出，支持民進黨的好朋友當然可以投四項同意啊，為什麼不行？公投跟黨派根本沒關係，我們愛台灣、愛土地、愛子孫，就是不愛吃毒，這有不對嗎？支持民進黨也可以把瘋豬仔肉趕出去，民進黨不是我們的爸爸，勇敢的台灣人自己做老大，自己做決定。
高雄市選委會則指出，公民投票法雖未禁止從事公投宣傳，惟有關宣傳活動如有妨礙交通、製造噪音或內容涉不法等情況，仍有各該主管法令規範，宣傳公投內容是否涉及造謠，是否觸犯相關法令，選委會表示，有關言論既有傳播不實訊息之疑慮，將會移請司法警察機關依權責處理。
祺勝聯合法律事務所律師陳佳煒指出，徐尚賢曾自承是國民黨黃復興黨部的黨代表，應深知各黨派對於公投案的政治立場為何，卻仍對公眾放送完全相反的不實言論，許多民進黨的支持者都可能被這樣的行為所誤導，進而影響公投正確性，恐已觸犯「公投法」相關規定。
高雄市長陳其邁今天被問到時也認為，這個就是選舉的奧步，不可取，民主就應該是一個公平的選舉，不應該用這種錯假訊息擾亂民主的進行，也有可能觸法的疑慮，希望大家還是能夠提供正確資訊，就理念上來進行說服與溝通，毋通出奧步，溝通的方式有很多種，必要的時候我們就也會在不同的場合來告訴民眾為什麼要投不同意，對高雄或台灣來講非常重要，我們會努力的很誠懇地向市民說明。