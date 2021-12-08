NBA／巴克利預測湖人要打附加賽 湖人主帥不擔心被炒
退役傳奇、現任球評Charles Barkley看壞湖人本季前景，大膽預測湖人本季最多只會有6連勝，且必須再度打季後附加賽，湖人目前僅以12勝12負排在西區第7，不過湖人主帥Frank Vogel不擔心自己會因此下課。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-12-08 11:32:50
Barkley在節目上鐵口直斷，表示湖人本季被迫要在打季後附加賽，其他球評也沒人反駁，Barkley更直言，「我可以跟你賭任何東西。湖人本季無法拿到6連勝。」不過Barkley向來以預測不準為名。
Vogel今日賽前受訪時被問到，是否會擔心戰績不佳因而隨時下課，他表示近期沒和總管Rob Pelinka聯繫，但感覺自己有獲得管理層的支持，「我沒花太多時間考慮這個，就是專注在工作上。」
湖人本季受傷病困擾，尤其一哥「詹皇」LeBron James傷病纏身又一度疑似確診新冠肺炎遭隔離，今夏補進的「威少」Russell Westbrook似乎無法融入團隊，Barkley也點名Anthony Davis沒打出生涯顛峰期該有的狀態，三巨頭各有各的難題，導致湖人未能打出爭冠球隊的表現。