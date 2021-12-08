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琳妲曾砸錢扛父醫藥費　渴望30歲「尋獲真命天子」

▲琳妲曾砸錢扛父醫藥費，渴望30歲尋獲真命天子。（圖／記者侯家瑜攝）
▲琳妲曾砸錢扛父醫藥費，渴望30歲尋獲真命天子。（圖／記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜/台北報導

2021-12-08 11:59:04

琳妲（林羿禎）擁有原住民血統，是網紅團體反骨男孩成員之一，也是Rakuten Girls的啦啦隊女神，水汪汪大眼、甜美笑容使她人氣居高不下，還將推出性感的唇印寫真年曆。繼與團員酷炫和蕾菈一同投資餐酒館後，琳妲又獨自投資火鍋店，今（8）日出席開幕記者會時，坦言目前忙到沒有時間談戀愛，同時透露自己的理想對象類型。

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▲琳妲明年推出年曆。（圖／琳妲IG）
▲琳妲明年將推出年曆。（圖／琳妲IG）
琳妲投資的火鍋店前陣子受到疫情影響損失慘重，大約賠了將近2、300萬左右，這次重新開幕，她感謝身邊朋友的支持、站台，透露餐酒館那邊有酷炫、蕾菈幫忙，所以自己就能專注在火鍋店。琳妲除了演藝事業、啦啦隊和YouTube頻道之外，也斜槓經營副業，希望存到錢後，未來可以買下電梯大樓，因為現在和媽媽是住在需要爬樓梯的小公寓，至於車子部分則沒有打算。談及前陣子剛因罹癌去世的爸爸，琳妲忍不住哽咽，坦言現在才能好好開始存房子的頭期款，也呼籲大家要定期買保險：「因為我爸爸之前就是沒有買保險，所以我一個月就要支付10到20萬。」

▲琳妲泳裝用兩片布打結而成。（圖／琳妲IG）
▲琳妲目前正在存錢買房。（圖／琳妲IG）
今年即將27歲的琳妲笑說目前忙到沒有時間談戀愛，不過之後會想要找到穩定的對象結婚生子，最好能在30歲左右如願，若來不及也不排斥凍卵，坦言成熟穩重、認真負責的人最吸引她：「要能接受我很忙碌，不能太黏，我才有時間可以工作。」至於會不會希望是圈內人，琳妲僅回：「這樣都會很忙，那還交往幹嘛？」也希望對方可以在工作、生活上給予建議，所以年紀一定要比她長，最大可以接受到35歲。

▲▼琳妲在「反骨男孩」、「樂天女孩」中人氣都很高。（圖／Rakuten Girls臉書）
▲琳妲努力經營演藝事業、副業。（圖／Rakuten Girls臉書）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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