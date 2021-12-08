繼美、紐後第3國 澳洲總理宣布「不派員參加北京冬奧」
中澳關係持續緊張之際，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）8日表示，將跟上美國、紐西蘭的行列進行外交抵制，將不會派員參加在中國舉辦的2022年冬季奧運會。這次外交杯葛並不會對澳洲運動員造成影響，主要是針對中國侵犯新疆人權、中澳長期糾紛訴諸的外交手段，國內運動員仍能參加賽事。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-08 11:51:14
根據《BBC》報導，澳洲總理莫里森指出，澳洲將加入美國行列，對2022年北京冬奧進行外交杯葛，不會派政府官員前往北京。此一決定將讓澳洲成為繼美國與紐西蘭後，第3個正式宣布外交抵制冬奧的國家。
莫里森指出，有鑑於近年來澳洲與中國的關係惡化，加上在外國干預法、購買核潛艦等議題上與中國「意見不合」，加入抵制行列並不奇怪，同時指責中國「拒絕改善兩國關係的機會」，並稱對外北京奧運的外交抵制符合澳洲的國家利益，堅稱澳洲對雙邊會談保持開放態度。
澳洲奧林匹克委員會（Australian Olympic Committee）指出，澳洲奧委會支持政府的決定，且這次外交杯葛並不會對澳洲運動員造成影響，預計40名澳洲運動員將參與明年2月展開的北京冬奧，而莫里森也在受訪時明確表示「澳洲政府官員將不會前往中國出席北京冬奧與帕運，澳洲運動員則會參加」。
目前拜登政府於6日宣布了將對明年登場的北京冬奧、帕拉林匹克運動會實施外交抵制，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在宣布外交抵制時亦稱，美國運動員可以自由參加冬奧，且政府會盡全力支持。至於紐西蘭副總理羅伯森隨後也宣布，將不會派部長級官員出席北京奧運，不過也同時強調紐方此舉與美國或政治決定無關，而是基於新冠疫情等眾多因素下的綜合考量。