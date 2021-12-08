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郭台銘回憶早年創業　「飲水思源」創業貴人不只駱錦明

▲鴻海集團創辦人郭台銘昨（7）日出席兩岸企業家峰會，會後他以「飲水思源」為題，感謝在峰會上遇到的王道銀行駱錦明榮譽董事長。（圖／NOWnews資料照片）
▲鴻海集團創辦人郭台銘昨（7）日出席兩岸企業家峰會，會後他以「飲水思源」為題，感謝在峰會上遇到的王道銀行駱錦明榮譽董事長。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2021-12-08 11:51:44

鴻海集團創辦人郭台銘昨（7）日出席兩岸企業家峰會，會後他以「飲水思源」為題，感謝在峰會上遇到的王道銀行駱錦明榮譽董事長，他回想當年創立鴻海，第一筆用機器的租賃借款就是和中租，當時駱錦明成立中租對許多中小企業來說才能奠定成功基礎。事實上，郭董之前70大壽宴上，駱錦明也是座上賓，看得出來雙方的好交情。

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駱錦明早年與辜仲立的父親辜濂松一同創立了中國租賃，就是現在的中租控股、中租迪和的前身。而郭台銘昨日po文，表示駱錦明當年成立中租的時候，3個人、資本3000萬開始，如今的規模早就不可同日而語，駱董對台灣金融服務業的貢獻良多。

郭台銘也回想，當年鴻海公司第一筆用機器的租賃借款就是和中租，早年沒錢、沒地、沒廠房，想買日本機器，如果不是中租發展這種租貸模式，抵押機器的方式，很多時候，沒資產的中小企業就只能去用地下金融、借高利貸。

▲鴻海集團創辦人郭台銘在兩岸企業家峰會遇上王道銀行駱錦明榮譽董事長，郭表示駱錦明是他創業的貴人。（圖／擷取自郭台銘臉書）
▲鴻海集團創辦人郭台銘在兩岸企業家峰會遇上王道銀行駱錦明榮譽董事長，郭表示駱錦明是他創業的貴人。（圖／擷取自郭台銘臉書）
郭台銘說，每次遇上駱董都會談起這件事，也因為能順利投資更好的設備，提升能力，鴻海才能有成長的動力！打下基礎！事實上，郭台銘2019年，張忠謀夫人張淑芬為郭主辦一場70歲的暖壽宴，當時企業大老雲集，時任王道銀行董事長的駱錦明就是座上賓，雙方好交情不言可喻。

談起郭台銘創業有駱錦明這個貴人外，郭台銘也曾透露，他的好朋友宋學仁是投資教父，宋學仁曾對郭說，要說到投資第一把交椅，應該是郭台銘母親初永真才對。想當年初永真為支持郭台銘，辛苦標會10萬元讓他創業，最後打下鴻海集團江山。

再說到飲水思源，郭台銘創業一路走來，也不得不提虔誠的宗教信仰。郭台銘小時候曾與家人借住過板橋慈惠宮，而他睡財位的故事讓人津津樂道，後來即便郭家人搬走，但郭台銘、郭台強有空還是會回去參拜，尤其每年正月初一郭台銘都會跟家人一起回去祈福。而他不只拜媽祖也篤信關公，曾披上關公加持過的祈福圍巾，現身夏普簽約現場。

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