郭台銘回憶早年創業 「飲水思源」創業貴人不只駱錦明
鴻海集團創辦人郭台銘昨（7）日出席兩岸企業家峰會，會後他以「飲水思源」為題，感謝在峰會上遇到的王道銀行駱錦明榮譽董事長，他回想當年創立鴻海，第一筆用機器的租賃借款就是和中租，當時駱錦明成立中租對許多中小企業來說才能奠定成功基礎。事實上，郭董之前70大壽宴上，駱錦明也是座上賓，看得出來雙方的好交情。
記者許家禎/台北報導
2021-12-08 11:51:44
駱錦明早年與辜仲立的父親辜濂松一同創立了中國租賃，就是現在的中租控股、中租迪和的前身。而郭台銘昨日po文，表示駱錦明當年成立中租的時候，3個人、資本3000萬開始，如今的規模早就不可同日而語，駱董對台灣金融服務業的貢獻良多。
郭台銘也回想，當年鴻海公司第一筆用機器的租賃借款就是和中租，早年沒錢、沒地、沒廠房，想買日本機器，如果不是中租發展這種租貸模式，抵押機器的方式，很多時候，沒資產的中小企業就只能去用地下金融、借高利貸。
郭台銘說，每次遇上駱董都會談起這件事，也因為能順利投資更好的設備，提升能力，鴻海才能有成長的動力！打下基礎！事實上，郭台銘2019年，張忠謀夫人張淑芬為郭主辦一場70歲的暖壽宴，當時企業大老雲集，時任王道銀行董事長的駱錦明就是座上賓，雙方好交情不言可喻。
談起郭台銘創業有駱錦明這個貴人外，郭台銘也曾透露，他的好朋友宋學仁是投資教父，宋學仁曾對郭說，要說到投資第一把交椅，應該是郭台銘母親初永真才對。想當年初永真為支持郭台銘，辛苦標會10萬元讓他創業，最後打下鴻海集團江山。
再說到飲水思源，郭台銘創業一路走來，也不得不提虔誠的宗教信仰。郭台銘小時候曾與家人借住過板橋慈惠宮，而他睡財位的故事讓人津津樂道，後來即便郭家人搬走，但郭台銘、郭台強有空還是會回去參拜，尤其每年正月初一郭台銘都會跟家人一起回去祈福。而他不只拜媽祖也篤信關公，曾披上關公加持過的祈福圍巾，現身夏普簽約現場。