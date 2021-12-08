「台灣有事」恐危及日美　安倍晉三：不侷限於武力侵攻

我是廣告 請繼續往下閱讀
安倍晉三先是強調關於台灣有事的發言，並非要挑釁中國，他自認是日本政壇最致力於發展日中關係的政治人物。安倍進一步表示他所屬自民黨內最大派系「清和政策研究會」（安倍派）自創立之初，就竭力發展日中關係。
安倍晉三話鋒一轉，表示中國近來對台灣軍事壓力升高是不爭的事實，例如前陣子4天內中國有149架次的軍機入侵台灣的防空識別區（ADIZ）。安倍指出，很多衝突大多發生在雙方能力嚴重失衡或誤判對方的意志時，可能會讓中國認為武力統一台灣很簡單、門檻並不高，因此安倍認為必須要表示態度、提高門檻。
安倍進一步指出，對於日本最現實的問題就是，與那國島、先島列島距離台灣僅約100公里，所以如果有事，中國與台灣之間，或是包含美國在內發生緊急狀況，就已經符合日本「重要影響事態」的定義。
安倍在節目上強調，所謂的「台灣有事」有許多可能性，包括是否登陸侵攻，或是實施大規模網路攻擊，藉此打擊台灣國民的意志，然後引發台灣內部混亂狀況。
與一般認為的武力攻擊比起來，安倍的「台灣有事」範圍更廣，包括對台灣發動侵攻或非常間接式的侵略在內。安倍表示，現在「有事」與平時的界線已經漸漸分不清，即使沒有大規模網供貨直接登陸台灣本島，也可能會透過侵攻台灣周邊島嶼引發混亂。
主播在節目上問及，若真發生「台灣有事」，日美該如何因應。安倍表示，若是該地區發生了重要影響事態，放任的話，日本可能會有遭受武攻的疑慮，屆時將會對日本國內的和平與安全造成重要影響，演變成「日本有事」的情況，日本雖然無法直接進行武力攻擊，但可以從後方支援美國等盟友。