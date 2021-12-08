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「台灣有事」恐危及日美　安倍晉三：不侷限於武力侵攻

▲日本前首相安倍晉三7日參加電視台節目時，再度針對「台灣有事」進行解釋。（圖／翻攝自富士電視台）
▲日本前首相安倍晉三7日參加電視台節目時，再度針對「台灣有事」進行解釋。（圖／翻攝自富士電視台）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-12-08 11:55:45｜2021-12-08 13:22:26

日本前首相安倍晉三先前應台灣智庫國策研究院邀請發表演說，其中提到「台灣有事即日本有事，更是日美同盟有事。」安倍7日晚間參加電視台節目時，再度針對「台灣有事」進行解釋，指出這不僅是中國登陸侵攻，還有包括大規模發動網路攻擊，引發國內混亂均屬於「台灣有事」。

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安倍7日晚上接受日本富士電視衛星台新聞節目《PRIMENEWS》訪問，被問及當時在國策院演說時，提到台灣有事的用意，以及對此的定義。

安倍晉三先是強調關於台灣有事的發言，並非要挑釁中國，他自認是日本政壇最致力於發展日中關係的政治人物。安倍進一步表示他所屬自民黨內最大派系「清和政策研究會」（安倍派）自創立之初，就竭力發展日中關係。

安倍晉三話鋒一轉，表示中國近來對台灣軍事壓力升高是不爭的事實，例如前陣子4天內中國有149架次的軍機入侵台灣的防空識別區（ADIZ）。安倍指出，很多衝突大多發生在雙方能力嚴重失衡或誤判對方的意志時，可能會讓中國認為武力統一台灣很簡單、門檻並不高，因此安倍認為必須要表示態度、提高門檻。

安倍進一步指出，對於日本最現實的問題就是，與那國島、先島列島距離台灣僅約100公里，所以如果有事，中國與台灣之間，或是包含美國在內發生緊急狀況，就已經符合日本「重要影響事態」的定義。

▲27架共機28日白天侵擾台灣西南防空識別區，運油20首次擾台。圖為運油20同型機。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
▲共機頻頻擾台，中國對台灣軍事壓力升高。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
安倍在節目上強調，所謂的「台灣有事」有許多可能性，包括是否登陸侵攻，或是實施大規模網路攻擊，藉此打擊台灣國民的意志，然後引發台灣內部混亂狀況。

與一般認為的武力攻擊比起來，安倍的「台灣有事」範圍更廣，包括對台灣發動侵攻或非常間接式的侵略在內。安倍表示，現在「有事」與平時的界線已經漸漸分不清，即使沒有大規模網供貨直接登陸台灣本島，也可能會透過侵攻台灣周邊島嶼引發混亂。

主播在節目上問及，若真發生「台灣有事」，日美該如何因應。安倍表示，若是該地區發生了重要影響事態，放任的話，日本可能會有遭受武攻的疑慮，屆時將會對日本國內的和平與安全造成重要影響，演變成「日本有事」的情況，日本雖然無法直接進行武力攻擊，但可以從後方支援美國等盟友。

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