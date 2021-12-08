索羅門控台灣代理人策動示威！吳釗燮：執政不利牽拖別人
索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）日前指控「台灣代理人」策動首都政治示威。外交部長吳釗燮今（８）日嚴正駁斥指控，重申這是蘇嘉瓦瑞的不實指控，還反批是執政不利，牽拖台灣。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-08 12:46:46
立院外交國防委員會今日邀請外交部、經濟部、行政院農業委員會、行政院經貿談判辦公室等首長報告「針對反萊豬公投結果政府可能因應作為」，並備質詢。
民進黨立委蔡適應詢問索羅門政府指控台灣涉及首都荷尼阿拉示威，外交部是否有嚴正回覆？吳釗燮表示，已經正式對外說明，索羅門政府執政不利還嫁禍台灣，已嚴正予以譴責，以台灣話來說就是「牽拖」，執政不利事實時，引發人民抗議也是事實，索羅門與台灣斷交後，外交人員已經被送回台灣，所以台灣與索國的外交關係是零。
針對友邦宏都拉斯選後局勢，蔡適應問選後跟總統當選人有互動嗎？吳釗燮表示，新總統就任是在1月27日，選舉之前已有密切互動，包括選舉幕僚，當選後我國駐宏都拉斯大使館也有跟總統當選人與競選團隊見過面，他們也跟我們保證邦交沒問題。
針對德國選後新政府的對中政策，吳釗燮表示，德國新政府形成的聯合執政協議支持台灣參與國際社會、支持中國與台灣和平穩定相處、反對中國放棄片面改變現狀等，預期德國新政府對台關係會比梅克爾政府更好。