首次！台灣輸出國道收費系統 ETC最快2025年在泰國完工
《四方報》報導，遠通電收在7日宣布，將和泰國BGSR聯營集團合作，首次輸出台灣國道電子收費系統ETC經驗，預計最快2025年用於泰國新建的高速公路。遠通電收執行董事兼總經理張永昌指出，2021年是ETC國家隊新南向的一大步。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-08 12:21:01
他進一步表示，「這次與泰國的合作案更是台灣系統整案輸出的第一例，將台灣成功的高速公路電子收費經驗移植到泰國高速公路。泰國 BGSR 聯營集團針對M6與M81兩大高速公路投資390億泰銖（約等同於新台幣333億元）。」
「因應後疫情時代的防疫新生活，『零接觸』的國道電子收費系統亦受到各國高度重視，也加速智慧交通的推廣與發展，台灣國道多車道自由流的建設經驗可提供世界各國有力參考，讓世界看見台灣智慧交通科技的能量。」他說。
台灣高速公路每日擁有高達320萬輛次的車流量以及近1,600萬筆交易量，推行電子收費已行之有年，並創下三項世界第一，包括第一個國道系統全面電子收費國家、第一個全面轉換成無柵欄電子計程收費國家、以及以長達926公里的計程收費路網位居世界第一。