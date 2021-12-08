出席國民黨新北場公投宣講？侯友宜：用行動守護人民健康
國民黨明（9）日在新莊體育館前舉辦「公投四個同意」的宣講，包括國民黨主席朱立倫、前主席江啟臣、前總統馬英九、郝龍斌及主導「戰鬥藍」趙少康等藍營的大咖都會出席，新北市長侯友宜是否出席也備受關注；侯友宜今（8）日受訪時強調，用行動守護人民健康。
記者陳志仁／新北報導
2021-12-08 12:26:05
侯友宜指出，他這段時間議題都有表達態度與關心，像昨日到泰山市場稽查攤位到底使用台豬或萊豬，市場裡很清楚的標示都是台豬，「用行動對食安、人民健康的守護，這是他應盡的職責」；尤其很多的歐洲國家，基本上是不吃萊豬的，美國也沒有每個人都吃萊豬，其實萊豬是食安的問題，不要把它複雜化，也不是什麼反美國，這就是一個食安的問題。
針對國民黨內有人不滿侯友宜不出席公投宣講的看法？侯友宜認為，至於到底要用什麼的形式，其實每個人都有自己的角色扮演，把自己的角色做好，關心人民的健康，及讓社會安定、國家安全，讓未來的產業能夠繼續走，這才是身為市長的他該做的事，也是人民關心的事；他每天做的，就是人民關心的議題，他的責任就是守護人民健康安全，「把自己的角色做好這才是最重要。」