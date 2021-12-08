等了2年！林宥嘉升格二寶爸後　無預警曝喜訊

林宥嘉睽違2年驚喜現聲，宣布將在12月25日舉辦個人線上演唱會「XIANG YU YI YANG」，向全網送暖也與歌迷歡慶聖誕。演唱會名稱「XIANG YU YI YANG」取自中文「像魚一樣」的英文拼音，把疫情期間被困在家中、哪裡都不能去的人們比擬作魚缸裡的魚；另一方面則希望大家在年末仍然保持正面樂觀的態度，期待日子過得如魚得水。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-12-08 12:33:38
林宥嘉過去曾多次藉不同形式陪伴歌迷度過聖誕節，去年精心規畫以聖誕老人的裝扮登上舞台演唱，今年又把線上直播演唱會安排在聖誕節當天，林宥嘉談及對聖誕節的印象，是外頭下著雪的冷天，走進屋子卻充滿暖意：「所以聖誕節給我的感覺是『滿出來的溫暖』，且很嚮往能享受到這樣的感受。」接著說道，不論以往的聖誕節是否有身處於滿滿的溫暖中，都希望這次參與線上演唱會的工作夥伴、觀眾們，包括自己，每一個人都可以有「暖到不行」的體驗。
林宥嘉表示非常期待演出的到來：「有機會可以把這個截然不同、非常傑出的作品呈現給大家，我覺得很開心。」透露除了會帶領觀眾重溫自身代表作，還將重新演繹翻唱多位他心愛的知名歌手歌曲，更預告節目中會有不少驚喜彩蛋等著大家發現。林宥嘉《XIANG YU YI YANG》線上直播演唱會門票11日起在LINE MUSIC及KKTIX開售。