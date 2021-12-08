嬰兒荒！民眾拒生小孩原因排行 房子買不起、低薪養不起
新冠病毒肆虐全球兩年，原本預期很多民眾「宅在家」，可能有助於生育率提升，不過包含台灣、日本、美國等國家，卻是迎來「疫後嬰兒荒」，中華民國生育醫學會委託網路溫度計，針對「民眾不生小孩原因」，做出討論聲量調查排名，發現民眾拒生小孩最大主因是「買不起房沒辦法給孩子一個家」。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-08 13:10:17｜2021-12-08 13:11:38
台灣雖然沒有受到疫情重創，但是人口問題不容樂觀，去年新生兒人數僅16萬5249人，創下史上新低，甚至首度出現死亡人數多過出生數的警訊。中華民國生育醫學會希望找到嬰兒荒的原因，發起「民眾不生小孩」原因調查，結果顯示第一名為「買不起房沒辦法給孩子一個家」，總聲量有25139，其次是「低薪養不起小孩」，第三名則是「社會、職場對孕婦不友善」，以及有民眾認為「沒時間照顧小孩」，另外，值得注意的是，第五名為「健康狀況考量（不孕）」。
比照過去調查顯示，以往主要成因都是「薪水養不起」、「沒有對象」等，這次「買不起房沒辦法給孩子一個家」、「社會、職場對孕婦不友善」、「健康狀況考量（不孕）」，都是新上榜的因素，顯示民眾面對的生育難題正在改變。
另外，統計也顯示，現代人普遍晚婚，男性平均32.3歲，女性則是30.3歲，中華民國生育醫學會理事長張帆表示，針對第五名「健康狀況考量（不孕）」，是可以改善的，呼籲民眾如果有規律性生活，但半年以上都求子無果，應該積極向醫療院所求助，尤其35歲以上，高齡者要做試管相對活產機率也會低一些。
醫師提醒民眾，建議民眾提前檢測不孕的風險，像是婚前、孕前健康檢查，以及掌握家族史、風險因子，甚至進一步做女性卵巢功能檢查、男性精液精蟲檢查，未避孕半年到一年都無消無息，就可以考慮儘速求醫了。