圍爐在家吃米其林！王品三大中餐推當天現做「熱年菜」
不少民眾已在準備除夕圍爐年夜飯，較受歡迎的指標餐廳也已開始接受訂位，信義區百貨公司業者透露，旗下餐廳目前除夕夜訂位情況，約再1、2週應該就會額滿，想找好餐廳除夕外食的民眾，手腳可要加快了。王品今年首次推出「熱年菜」外帶，旗下三大中餐品牌設計三套虎年年菜套餐，不冷凍、不冷藏、不隔夜、不加熱，提供除夕夜當日現做餐點現取，還攜手WAT潮牌調酒聯名「貴神騷」3款雞尾酒，烤鴨配上貴妃鐵觀音雞尾酒，滋味獨特。
記者蕭涵云/台北報導
2021-12-12 15:27:10
王品集團兩年前踏入年菜市場，去年主打莆田年夜飯創造銷售佳績，今年一次推出旗下三大品牌，莆田、享鴨、丰禾的「熱年菜」，人數眾多的大家庭可品嚐「虎年雙享丰收宴」（丰禾X享鴨），包括口碑經典櫻桃片皮烤鴨、鴻運椒鹽大元蹄、極品佛跳牆、櫻花蝦米糕、紅露醉蝦共10道豐富宴會菜，豪華上桌。
外表烤製金黃油亮的天然放養櫻桃鴨，由主廚幫忙片好，搭配經典甜麵醬、主廚特調花椒鹽還有特別去皮的小黃瓜，保留鮮甜爽脆口感，香氣十足，多汁口感佳。帶點肥度的豬腳大元蹄先滷後炸，軟嫩肉質和脆口外皮咀嚼後融在嘴裡，搭配主廚特製椒鹽蒜酥極香解膩，肥腴美味，是傳統過年桌上必備的福氣菜色。
兼顧年輕人口味，王品還找來潮牌調酒WAT一起聯名，創新洛神青梅雞尾酒與烤鴨的甜鹹香氣超搭，雞尾酒和台菜原來頗對味兒。
蟬聯五年新加坡米其林一星中餐廳的「莆田」，則打造「虎躍星春團圓宴」，以新加坡道地年夜菜色辣椒波士頓龍蝦打頭陣，搭配雙味海南雞、干貝燴蘆筍、鮮露清蒸鱸魚、黃金馬來糕等9道菜色，彷彿把星級大廚在你家開伙。
吃膩傳統年菜的民眾，可換換口味嚐嚐新加坡過年必吃的辣椒波士頓龍蝦，辣中微酸甜的醬汁搭配新鮮Q彈龍蝦肉，還有生食級的干貝燴蘆筍，讓海鮮也可以是年菜主角。
而蟬連兩年政府認證，2021年更獲全台前12大傳承台菜餐廳的丰禾，推出「虎威御品台菜宴」，丰禾起家雞、彩燴五柳枝、紅露醉蝦及櫻花蝦米糕等10道菜色，新春喜氣十足。
寓意「食雞起家」的傳統鮮嫩雞肉，還有選用金目鱸魚刻刀高溫油炸，淋上切絲的木耳、青椒、脆筍絲與紅蘿蔔絲，古早醋酸甜的彩燴五柳枝象徵年年有餘，喜氣滿滿的台菜，台灣好媳婦選這套必得寵。
眾所周知，王品集團依照慣例會在除夕夜休息一天，有感年菜市場蓬勃，首次動用人力推出熱年菜外帶服務，從12月8日到明年元月30日預購，能在元月31日除夕當天由王品現做，民眾可於自選7個時段取貨。只要訂購年菜，都送888元開運加菜金！元月8日前預訂還可享早鳥優惠，加贈王品中餐金福千元飯票！
選自餐廳點菜率最高的人氣菜色，搭配菜單上沒有的6道限定年菜如極品佛跳牆、辣椒波士頓龍蝦、櫻花蝦米糕等，貼心連湯甕與蒸籠都附上，回家擺盤也能有飯店氣勢。3款與WAT聯名的「貴神騷」雞尾酒，將習以為常的茶品與傳統風味調入西式雞尾酒，以琴酒為基底的文山包種茶騷兒、或洛神青梅搭琴酒，還有貴妃荔枝鐵觀音配燒酎，過年也可以潮味十足。