中市揪團接種疫苗　週末百貨賣場開放施打

為提升疫苗接種涵蓋率，服務未能於平台預約民眾，台中市政府推出「您揪團、我來打」，開放企業、公司、夜市攤販等機關團體揪團接種，截至6日已獲得33家職場及4個社區響應，將辦理46場次揪團接種活動，目前已完成19場，接種1851人，成效卓越，持續受理揪團報名中。市府接續已與8間家樂福門市、4家百貨公司和2家全聯門市接洽，預計這周末假日將同步開放提供民眾接種疫苗。





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衛生局說，截至今（8）日上午8時，台中市新冠疫苗第一劑接種230萬2,774人、全人口涵蓋率81.82%，第二劑接種178萬8235人、全人口涵蓋率63.54%，總接種人次409萬1009人次、劑次人口比145.36。











為加速疫苗接種效率，衛生局每日由局長曾梓展主持召開疫苗會議，針對接種政策規劃及疫苗效期進行管控，有關近日國內將屆效批次莫德納疫苗，台中市掌控非常好，已提前規劃接種完畢，日前依據中央指示協助調撥鄰近縣市5,000劑疫苗至台中市，因規劃及調配得宜，亦將於效期內接種完。











衛生局表示，因應國際疫情趨勢，中央日前宣布開放第三劑默德納疫苗接種，只要已完整接種新冠疫苗二劑滿5個月者均可接種第三劑(追加劑)默德納疫苗，有接種需求民眾即日起可逕向13家接種醫院及台中市各衛生所預約默德納第三劑接種。











衛生局說明，為服務廣大市民接種疫苗，市府已洽接大型賣場、百貨公司，以點、線、面逐步涵蓋，建構健康防疫網絡。目前已確認設站接種點，包含家樂福8家門市、4家百貨公司、全聯2家門市等，另大買家、愛買、IKEA、台中火車站等場勘及動線規劃中，各站點預計這週六同步開打，確定時間、地點接種資訊，後續將透過衛生局官網。



