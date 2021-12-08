為15家大廠培育高階人才　成大半導體學院進駐亞灣

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陳其邁強調，台南跟高雄產業發展密不可分，隨著半導體等科技產業聚落南移後，將縮短南北落差，「現在正是北漂青年和在地人才在南方發展最好的時機」，從5G AIoT應用服務到半導體，已有許多設計、製造、封裝、材料、設備、零組件大廠在台南和高雄形成生態系，未來產業鏈的發展更要緊緊緊、追追追，從科技大學到頂尖大學打造完整的人才培育體系，「下一世代半導體競爭就是人才的競爭，南台灣將開花結果。
成大校長蘇慧貞指出，大學功能就是「先準備人才、帶動創新」，成大在90年前就這樣做，當時台灣從農業社會邁向工業社會，優先需要準備的就是具競爭力的下世代科學與技術人才，成大第一批畢業生就在高雄戲獅甲工業區工作，而到1939年前後，高雄邁向化工時代，成大更是常常出現在高雄，今天大南方一起工作，既是歷史的必然，也是時代的期待。
高雄市經發局長廖泰翔表示，成大擁有最多國內企業合作的豐沛產學資源，15家合作企業夥伴中有超過一半是高雄在地的產業龍頭。他強調，成大「智慧半導體及永續製造學院」不僅是高雄亞灣第一座國家級科技研究學院，也將串聯亞灣的新創基地及驗證場域，建構完整的研發環境，讓5G AIoT創新科技從構想到成形都可以在亞灣區內一條龍完成。