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為15家大廠培育高階人才　成大半導體學院進駐亞灣

▲高雄市長陳其邁與成大校長蘇慧貞簽合署作意向書，宣示進駐亞灣設立半導體學院校區。（圖／高雄市經發局提供）
▲高雄市長陳其邁與成大校長蘇慧貞簽合署作意向書，宣示進駐亞灣設立半導體學院校區。（圖／高雄市經發局提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-12-08 13:33:33

目前全台半導體學院面向最完整、合作家數最多的成大「智慧半導體及永續製造學院」今（8）與高雄市政府簽署合作意向書，宣布將進駐亞灣區，為台積電、台達電、日月光、國巨等15家合作大廠培育高階人才，現場由高雄市長陳其邁、成功大學校長蘇慧貞親自簽署，展現合作推動大南方發展的決心。

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「大家都說我綽號緊緊緊，沒想到成大比我速度還快」高雄市長陳其邁致詞時指出，成大在半導體領域是世界級的頂尖大學，團隊展現無比效率，促成半導體學院落地高雄亞灣，在下一世代人才競爭取得先機，「很高興跟成大結成連理，聘金禮數不多，但市府會跟成大好好合作，做產業最強的後盾」。

陳其邁強調，台南跟高雄產業發展密不可分，隨著半導體等科技產業聚落南移後，將縮短南北落差，「現在正是北漂青年和在地人才在南方發展最好的時機」，從5G AIoT應用服務到半導體，已有許多設計、製造、封裝、材料、設備、零組件大廠在台南和高雄形成生態系，未來產業鏈的發展更要緊緊緊、追追追，從科技大學到頂尖大學打造完整的人才培育體系，「下一世代半導體競爭就是人才的競爭，南台灣將開花結果。

成大校長蘇慧貞指出，大學功能就是「先準備人才、帶動創新」，成大在90年前就這樣做，當時台灣從農業社會邁向工業社會，優先需要準備的就是具競爭力的下世代科學與技術人才，成大第一批畢業生就在高雄戲獅甲工業區工作，而到1939年前後，高雄邁向化工時代，成大更是常常出現在高雄，今天大南方一起工作，既是歷史的必然，也是時代的期待。

高雄市經發局長廖泰翔表示，成大擁有最多國內企業合作的豐沛產學資源，15家合作企業夥伴中有超過一半是高雄在地的產業龍頭。他強調，成大「智慧半導體及永續製造學院」不僅是高雄亞灣第一座國家級科技研究學院，也將串聯亞灣的新創基地及驗證場域，建構完整的研發環境，讓5G AIoT創新科技從構想到成形都可以在亞灣區內一條龍完成。

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