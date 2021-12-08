曾讓小鐘起反應！小林依晨泡湯露美背　網暴動：想看正面

素有「小林依晨」封號的31歲女星臧芮軒，從氣象主播轉戰演藝圈拍戲，清新氣質頗受歡迎，平常包緊緊的她，其實有32C火辣好身材，她昨（7）日揪好友黃云歆、吳季璇聚會、泡湯，難得秀出3人裸露背面的濕背秀，被粉絲狂問「這張照片誰拍的，不會是小鐘吧？」、「想看正面！」





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▲臧芮軒（右起）、黃云歆、吳季璇泡湯秀美背，網友暴動想看正面。（圖／臧芮軒FB）

臧芮軒演出八點檔《甘味人生》、《一家人》後，清新形象獨樹一幟，逐漸打開知名度，拍攝《三明治女孩的逆襲》與黃云歆、吳季璇結緣，成為無話不談的閨密，3人本來一起去聚餐，臧臨時起意約大家去泡湯，留下這一張女神美背秀。





她開心在社群平台PO文表示：「天冷了！泡泡溫泉合理吧，好久沒有跟姐妹約會，拍戲殺青就需要好好放鬆一下。冷冷的冬天，泡個熱呼呼的溫泉，啊～好舒服，就這樣～不小心露背了」，難得跟姐妹淘坦誠相見，3個人露出甜笑相當滿足，黃云歆笑說「我可以看現場，算是人生勝利組！」、吳季璇開心說「當晚回家心情很美，心滿意足」。





▲臧芮軒（左）和小鐘（中）到日本出外景泡溫泉，體驗九州的藍色溫泉。（圖／翻攝愛玩客YouTube）

▲小鐘（中）泡溫泉起生理反應，當場被鮪魚（右）抓包。（圖／翻攝愛玩客YouTube）

不過，談到泡溫泉，最讓觀眾印象深刻的是她和鮪魚、小鐘（鐘昀呈）去日本出外景泡湯，結果鮪魚事後爆料，小鐘看到女神臧芮軒受不了，當場起了生理反應「搭帳蓬」，他極力解釋「因為泡溫泉血液會循環會，你沒辦法控制它衝到哪個地方去」，又被鮪魚吐槽跟其他人泡100次都沒事，唯獨對臧芮軒就有特殊反應。這次臧芮軒泡湯大方露出白皙美背，有網友搞笑說，「看到你泡湯就想到小鐘！」、「照片誰掌鏡，該不會是小鐘吧！」、「可惜沒有約小鐘」。



