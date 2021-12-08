PLG／斥資3500萬打造全台最狂主場　攻城獅本周開幕戰

我是廣告 請繼續往下閱讀
攻城獅球團斥資3500萬改造主場館，正式引進中央大型LED螢幕。全面提升場內所有席次視野，不僅能播放轉播畫面，同時球團也設計視覺風格搶眼的計分板系統，還可結合環場LED動畫與全場觀眾互動。除了大螢幕外，今年場內採用中央環繞式音響，讓全場球迷能獲得更平均且效果十足的聲光體驗。
主場館迴廊部分，今年休賽季也重新翻修VIP貴賓包廂與攻城獅官方商品部。VIP 獅王包廂將提供最高規格的管家服務禮遇，且每間包廂皆規劃「球星組合」主題設計，以球員在場上的拿手招式作為包廂名稱，未來會是三五好友聚會，享受頂級看球環境的最佳選擇。另外，為提升場內購物體驗，攻城獅主場商品部在團隊的重新規劃下，將以更寬敞、更直覺、更井然有序的陳列方式強攻獅紫軍的荷包。
上季攻城獅雖拿下「年度最佳主場」獎項，但團隊仍持續優化入場體驗，新賽季球團規劃多元活動，盼能為獅紫軍留下超越勝負的入場回憶。球團將入場球迷比擬為週末的上班族，今年例行賽凡是進場的獅紫軍皆會獲得一張「主場出勤卡」，只要在場內找到攻城獅打卡鐘打卡，季末即可憑出勤卡兌換球星互動活動抽獎資格。另外，為強化場內獅吼聲，球團開發「獅吼筒」提供給獅吼區席位球迷，透過特定發聲方式即可發出擬真的獅吼聲，希望透過多元席位提升觀賽體驗並與球員一同捍衛主場。
除了特定的入場禮外，未來攻城獅若拿下勝場，場內將有特定儀式，包含勝利散場曲、勝利繞場活動與單場MVP賽後訪問，以及街口支付將限量發送請客券，請客券QR Code將於贏球的當下，顯示於中央大螢幕上，新竹地區上百間合作商家皆可使用，筆筆消費享7折優惠（優惠總額200元），邀請獅紫軍與朋友聚餐共享勝利喜悅；若攻城獅吞敗，每位球迷都能透過掃QR Code領取街口支付限量發送的再街再厲券，可用於現場商品部、指定美食攤位、購票處，以及街口支付APP「街口攻城獅專區」官方商城，消費現折50元，彌補獅紫軍吞敗後的失落感。本週末開幕主題週由街口支付冠名贊助，球團聯手街口支付推出開幕戰限定周邊活動，球迷可透過街口支付APP預測賽況，只要預測中攻城獅半場總得分，即有機會抽中高額街口幣，最高5000元！
新賽季攻城獅球團與街口支付緊密合作，不僅已推出全新線上售票平台，在本週末開幕戰前「街口攻城獅官方商城」將正式上線，讓球迷享有更便捷的購物體驗。街口攻城獅官方商城讓獅紫軍們可直接於街口支付APP「街口攻城獅」專區，一鍵快速選購攻城獅周邊商品，並選擇綁定信用卡或帳戶付款。未來獅紫軍們不僅可在「街口攻城獅」專區中搶先購買主場票，還能輕鬆購買周邊商品，一站式支持新竹街口攻城獅。為歡慶官方商城上線，並回饋廣大的球迷朋友，不僅街口用戶享9折優惠，即日起至12月26日(日)，祭出超值的驚喜包抽獎活動，以及獨家限量販售簽名版球衣別針紀念組！活動詳情請鎖定球團粉絲專頁資訊！
【街口攻城獅官方商城獨家上線活動】
1. 驚喜抽獎包：
-購買「1元抽獎」，抽千元驚喜包（驚喜包價值超過1500元，每人限買1份，抽5名）。
-購買「99元抽獎」，抽萬元驚喜包（共100份，驚喜包價值超過11,000元，每人限買1份，抽1名）。
2. 獨家販售：簽名版球衣別針紀念組（3500元，限量3組）