公投倒數10日！蔡英文揪台灣隊友 站出來選擇正確的未來
公投倒數10日，兼任民進黨主席的總統蔡英文今（8）日於中常會前，率領中常委召開「台灣隊站出來 1218總動員」記者會。蔡英文表示，距離公投日只剩下最後10天，四大公投的重要性相信大家已經很清楚，這次公投不是哪個政黨、哪個政治人物的輸贏問題，而是台灣能不能繼續走在正確的道路上，能不能受到國際社會信賴的問題。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-08 14:02:52｜2021-12-08 14:15:07
蔡英文說，她必須強調，四大公投關係到台灣能不能走出去，在國際政經情勢的關鍵時刻，大家沒有理由停下來。現在台灣股市維持在1萬7000點水準、出口連17紅，今年經濟成長率可望創下11年來新高，這證明當前國家經濟動能相當強勁，大家不能夠接受反反覆覆的能源、貿易政策，不能讓台灣倒退嚕。
蔡英文說，1218四大公投關係到生活、未來、荷包，所以在最後階段，執政黨全體黨公職都要走出去，走上街頭、走進市場捍衛正確的政策，確保台灣穩健的發展。
蔡英文說，她要邀請所有國人，只要關心台灣未來、支持台灣繼續進步，那就是台灣隊的一份子，就是台灣隊友，為了安全穩定的能源轉型、為了對等開放國際貿易、為了要落實公民投票精神，讓台灣民主繼續深化，台灣隊友都應該要站出來。
蔡英文說，她要拜託大家1個人拉4票，也就是四個不同意，每個人向親朋好友拉這4票，這4票不是要選誰，而是選擇未來。台灣隊站出來，1218總動員，讓大家用四個不同意，確保台灣有更好的未來。