鄧佳華揮別處男？正式簽約AV片商 曝與女優對手私下關係
鄧佳華前陣子突然向捧紅他的老闆連千毅請辭，對於進軍AV界一事，他失望表示可能「只是說說」，雙方合約風波仍未搞定。不過正當鄧佳華跌至谷底後，怎料好運又突然找上門，今（8）日傳出他將與台灣AV片商「TWAV公司」簽下合約拍攝第1支AV，女優對手是辣模孟若羽，本人已向《NOWnews今日新聞》證實，也透露2人私下的關係，看來鄧佳華當「變態太郎」的心願疑似有望。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-08 14:10:39
根據《三立新聞網》報導，是TWAV片商主動找上鄧佳華，雙方1日已經完成簽約，即將展開第一次拍攝，據悉一開始女優對手匱乏，是片商不斷「加碼」才有人點頭答應，是一名外貌可愛、上圍豐滿的女優孟若羽，另外，由於片商擔心鄧佳華臨時無法「提槍上陣」，還已經找好了「備胎男優」。
雖然孟若羽身高才158公分，但卻擁有F級好身材，而還是處男的鄧佳華曾向《NOWnews今日新聞》透露自己理想女優對手是小隻馬類型，表示這次非常期待和對方進行拍攝，2人私下還不認識，但覺得對方很可愛。至於鄧佳華這次是否能順利完成這場處女秀，或是又和上次一樣只是空口說白話，讓網友們都相當好奇。
即將擔任鄧佳華首部AV導演一職的圤智雨，稍早透過在臉書發文：「大概是昨天吧，TWAV最後拍板確定找我當編劇、導演一職後，身為一個打工仔的我就默默接受委任。」坦言一開始收到邀約非常震驚：「接到確認通知的過程滿震驚的，為什麼是我這樣？然後目前正對著電腦準備寫腳本，但腦袋一片空白，可想而知根據我的個性，應該是不到最後關頭寫不出來吧！」最後也向粉絲們跪求劇情靈感。