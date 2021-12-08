惡補2021最夯流行語 這16詞聽嘸恐成「聊天邊緣人」！
台灣人KUSO的功力不容小覷，從網路上推陳出新的流行用語或時事哏就可見一斑，而這些新東西，也逐漸成為「人與人之話題的連結」，除了先前超紅的「咩噗」、「呱張」之外，Yahoo奇摩調查了2021年最新流行，像是很夯的「就。很。Pro」、「大排長榮」、「實至名鮭」都在列。另外，進階版的「giegie」、「SK」、「萊納，你坐啊！」等用法來源又是什麼呢？
生活消費中心/綜合報導
2021-12-08 14:38:01
根據Yahoo奇摩整理出的2021年16大年度流行語，包含：「人與人的連結」、「就。很。Pro」、「Taiwan In」、「實至名鮭」、「大排長榮」、「校正回歸」、「看好了世界」、「特殊交友圈」、「萊納，你坐啊！」、「giegie吉吉」、「估咩」、「快樂星球」、「母捏牛」、「八哩八告」、「SK」、「群通」。
其中「人與人的連結」源自中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，在記者會上講述前獅子會前會長，與萬華茶室女接觸的感染源時，對外表示兩人有「人與人的連結」，語帶保留又富有想像空間，可說是多數人耳熟能詳的經典代表。
不過像是「SK」、「萊納，你坐啊！」，你能秒說出典故出處嗎？「SK」的誕生在於生日快樂在日常生活中，使用頻率相當高，不只中文有簡稱「生快」；連英文的HappyBirthDay，也可簡稱為「HBD」。而「SK」則是「生快」的羅馬拼音縮寫，堪稱簡稱的極致。另外，「萊納，你坐啊！」是日本動漫《進擊的巨人》中，主角艾連潛伏到馬萊國見到萊納時說的經典台詞，看似是好友敘舊，實則是強勢命令。後來這句話不但演變成迷因，被做成大量哏圖，還掀起一波熱烈討論，用來形容主導權逆轉，轉守為攻的態勢。
透過時事、動漫、創作衍生出各式各樣的新詞彙，也可以看出台灣人的創意無邊無際，還沒跟上的可得趕緊惡補，聽不懂就落伍啦！