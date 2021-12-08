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NBA／勇士新星本季爆發　美媒爆季後可能獲總價8千萬大約

▲勇士新秀Jordan Poole。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士新秀Jordan Poole。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-12-08 14:35:48

隨著主力球員年紀增加，金州勇士本季背負著奪冠的壓力，同時經濟層面也會是他們追求現在的一個推力。《The Athletic》記者Anthony Slater近期在節目上指出，他認為勇士本季結束後，可能會開出一份總價8千萬美元(約22億1935萬台幣)的合約給新星Jordan Poole。

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在去年從G聯賽磨練回來之後，Poole迅速成為球隊不可或缺的外線火力點，本季他也延續這樣的狀態，場均17.9分3.5助攻，投籃命中率45.2%。他的爆發絕對是勇士目前能夠和太陽並列聯盟龍頭的原因。

不過Poole的好表現也帶來了關於續約的問題。他今年的新秀合約年薪為 216 萬美元，有資格在明年的休賽季續約。2022-23 賽季，他的薪資將升至390萬美元。

「勇士隊下賽季和Pooler還有一年低於他現有價值的合約。但如果他們不和他續約，那麼他將在後年之後成為受限制自由球員。當勇士仍然擁有優先續約權，可以匹配任何球隊的報價。」

Slater引用了《ESPN》薪資專家的Bobby Marks對於Poole下一份合約的預測——約年薪1800萬美元，並表示「我認為他們在討論的是一份4年8000萬美元的合約。如果他在季後賽打出好表現，那他很快就會變得更貴。」

「我有時會常會聽到和他(Pooler)比較的名字是C.J. McCollum，大概是那種水平的球員。也許他永遠不會成為全明星，但看起來他可以在很長一段時間都保持在全明星邊緣的等級上，穩定場均貢獻為18分。」Slater後續又補充說道。

Poole最多可以拿到5年1.81億美元，但勇士不太可能開給他這樣的價碼，而且還必須考慮豪華稅的問題。灣區目前薪資壓力非常大，目前他們本季的薪資總額為1.759億美元——遠高於1.366億美元的豪華稅線——還有付高達1.7億美元加重豪華稅罰單。

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