台灣味當道！《當男人》票房直衝4億 漫威英雄都被打趴
由程偉豪監製、殷振豪導演的《當男人戀愛時》上映後票房高達4.1億，不但讓男主角邱澤再度翻紅，還讓他一舉奪下今年台北電影獎最佳男主角獎，這也是他繼2018年《誰先愛上他的》後再度封帝，雖然他角逐金馬獎落馬，但人氣依舊不減。
記者臺孝婷/台北報導
2021-12-08 14:18:31
2021年票房飆升的電影除了榜首《當男人戀愛時》以外，依序還有《哥吉拉大戰金剛》、《永恆族》、《沙丘》、《角頭－浪流連》、《沙丘》、《猛毒2：血蜘蛛》、《尚氣與十環傳奇》、《007：生死交戰》、《玩命關頭9》以及《黑寡婦》。其中除了《當男人戀愛時》、《角頭－浪流連》是國片外，其他的都是好萊塢大片，《007：生死交戰》和《玩命關頭9》更是長紅系列電影。
有趣的是，歷來漫威出產的英雄電影一直都是票房保證，還沒上映就吸引大批粉絲關注，其中片尾的彩蛋更是「漫威宇宙」的關鍵關聯。但在這次的排行榜中，邱澤和許瑋甯主演的《當男人戀愛時》贏過《永恆族》、《猛毒2：血蜘蛛》、《尚氣與十環傳奇》和《黑寡婦》，再加上《角頭－浪流連》口碑也相當不錯，男主角鄭人碩同樣入圍今年金馬獎最佳男主角獎，可見充滿濃濃的台灣本土味風格的電影依舊相當吸金。