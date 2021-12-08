民眾黨也有網軍？柯文哲前幕僚指控曾遭網路霸凌

台北市長柯文哲日前在臉書上發起「一人一信寄到行政院」要求蘇貞昌徹查網軍的活動。不過過去曾是柯文哲的隨行攝影師「金牌」潘俊霖則在臉書上表示，過去自己曾經遭受民眾黨的網軍霸凌，直言「高嘉瑜被攻擊需要大眾關心網軍問題，我一個平民百姓被網軍攻擊就活該，這就是公平正義嗎？」對此柯文哲今（8）日上午面對媒體提問時，僅簡短表示「目前被抓到的網軍都是民進黨的。」
記者丁上程／台北報導
2021-12-08 14:22:36
潘俊霖表示，自己過去曾遭柯文哲的支持者指控用假帳號攻擊自己人，雖然事後已經澄清並無此事，但即使辭職後仍舊遭到網軍出征。「網軍攻擊是我這一生永遠無法忘懷的惡夢。」潘俊霖直言，當初放任網軍攻擊他的政客，現在卻高舉道德大旗批評別人有網軍，「這就是公平正義嗎？」
對此過去曾經幫柯文哲操刀line帳號經營與網路操作的民眾黨不分區立委候選人吳靜怡則直言，柯文哲2014年爆紅、崛起，也跟網路脫離不了關係，現在要跟網路切割，她認為這也是很奇怪。此外吳靜怡也意有所指表示，「柯自己有無網軍她並不清楚，但柯有沒有叫別人用網軍，這是另外一件事。」
吳靜怡強調，各政黨都有進行網路操作，對於柯文哲發起一人一信寄行政院反網軍「個人是滿支持的」，但還是要尊重網路言論，不能在選舉時需要就「拜託、拜託，幫我們發」，發生問題時就罵「網軍、蟑螂」。
針對潘俊霖說柯文哲有網軍攻擊，柯文哲8日上午出席活動時表示「這更好笑，好啦！好啦！先把記者會解決掉。」現場記者也追問，怎麼看自家人稱民眾黨有網軍？柯文哲則未正面回應，僅表示「到現在為止，被抓到的都是民進黨帳號。」