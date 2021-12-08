拚公投四個不同意！民進黨全黨深入市場、17日凱道造勢
公投倒數10日，民進黨今（8）日中常會前，召開「台灣隊站出來 1218總動員」記者會，由黨秘書長林錫耀公布最終階段計畫。他說，今天在兼任黨主席的總統蔡英文發布動員令之後，明天開始全台灣22個縣市所有黨公職都會站上街頭，在每個路口向所有鄉親宣講，其中7個執政縣市長明天早上也會同步站在各縣市的重要路口，率先引領所有黨公職在路口向所有鄉親說明。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-08 14:24:14
林錫耀也說，後天禮拜五，22個縣市都會同步走向菜市場，希望到菜市場拉票，去發送文宣品，黨副秘書長林飛帆跟台北市黨部主委吳怡農會在台北市濱江市場發送文宣品。
林錫耀也提到，本週六、日是黃金周的周末，禮拜六有2場造勢，下午在台中、晚上在新北，禮拜天下午場在台南，投票日前一天晚上則在高雄跟台北凱道有傳統的選前最後造勢活動。
除此之外，林錫耀說，下周三中常會將移師到高雄舉辦，最重要的目的是要用行動讓全國人民，特別是中南部的民眾意會到，這場公投不是北台灣政壇的政治攻防，而是關係到全台灣鄉親 的事情，公投結果會影響每一個人的利益。
林錫耀也說，最後的行動計畫是10加1，到投票當天仍可以宣傳拉票，民進黨最後拉票的行動，包括電話拜票、傳簡訊、傳LINE都會持續到18日投票截止為止。
林錫耀也透露，18日當天有另外規劃行動計劃，目前先暫時不公布。希望透過執政團隊、府院黨大家全體一致，結合民間社會力、百工百業，希望所有認同、愛好台灣、關心台灣未來的人都能夠站出來，力拚公投得到勝利。