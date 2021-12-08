老翁年輕時家暴虐妻　中風後反遭妻搥打致死

高雄市一名79歲的何姓老翁今年2月份在家中失去呼吸心跳，原以為是吃黑糖糕噎到致命，沒想到隔天經檢察官相驗發現何翁胸口有大片不明瘀傷，是長期遭人鈍擊造成新舊內出血，續發低血容休克及代謝性衰竭死亡，檢警查出，何妻在年輕時時常遭受何翁家暴，直到何翁中風臥床，何妻酒後心情不佳時便對丈夫施暴，導致丈夫死亡，高雄地檢署依傷害致死罪起訴何妻。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-12-08 14:28:48
起訴書指出，民國96年何翁便中風長期臥病在床，何翁因年輕時曾多次對何妻家暴，加上何翁中風後何妻便成為主要照顧者，導致何妻身心俱疲，再加上心有不甘，在住處多次徒手搥打何翁的胸口、頸部，致何翁有前胸具大面積新鮮及非新鮮皮下出血，及多處軟組織及肌肉內出血，2月2日何翁因為吃黑糖糕噎到，救護人員到場時已無呼吸心跳，經檢方相驗才發現何翁長期遭人鈍擊造成新舊內出血。
何妻到案時矢口否認對丈夫施以暴行，稱只有輕輕拍而已，但孫子卻作證指出，曾看到阿嬤用拳頭搥打阿公，有時候兩、三天一次，通常是喝完酒後生氣打個一拳，孫子也有告訴阿嬤不要打阿公；兒子則稱父親年輕時就會打母親，可能因為照顧太累才會施暴，曾經阻止母親對父親施暴，這時母親就會哭訴過去遭施暴的過往。
案經檢察官深入調查發現，被告何妻對長期中風癱瘓臥病在床的丈夫，利用同住照顧之際，多次徒手毆打被害人頭部、胸部，經解剖鑑定被害人確實長期遭人鈍擊致新舊大量出血死亡，故以刑法第277條第2項前段之傷害致死罪，將被告提起公訴。