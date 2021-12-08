獨/AKIRA接《華燈初上》床戰老姐姐？愛妻：先報備林志玲
台灣懸疑影集《華燈初上》在Netflix上架後，迅速爆紅榮登收看排行冠軍，製作人戴天易透露原想找林志玲老公AKIRA擔任「中村正男」，礙於疫情，最終由加賀美智久接下角色。AKIRA透過經紀人獨家回應《NOWnews今日新聞》表示，他當時演出意願很高，沒有機會接拍感到惋惜。問及「中村正男」劇中有床戲激吻等橋段，討論細節時有無疑慮？有沒有跟老婆報備？經紀人回應當時不知詳細劇情，「但AKIRA一定會跟志玲討論」，甚至幽默說：「所以我們也不知道犯人是誰喔！」
記者陳雅蘭/台北報導
2021-12-08 14:56:37
AKIRA礙於疫情擦身《華燈初上》，回憶當時跟劇組討論行程，表示：「因為疫情關係無法順利接拍，覺得非常的惋惜。有任何好的機會都很願意來台拍戲，但因為隔離問題，比較無法空出幾個月檔期長期待在台灣。」
「中村正男」劇中是位在台日商，平時娛樂消遣就是到「光」尋找心靈慰藉，在第一季最後一集更與小姐季滿如上演激情床戲，加賀美智久把角色詮釋相當到位。問起AKIRA，對如此大尺度的橋段，是否會影響接拍意願？經紀人表示，討論接演當下還不知劇情細節，所以不知道「中村」的後續發展，若提早知道有床戲，AKIRA或許會列入考量，不過還是得看整體的劇情發展才能做決定，「因為他很重視他的婚姻」，也一定會跟志玲報備與討論，「他們都很尊重對方」。