類別再擴大！高風險工作者、殯葬業 元旦前需完整接種
完整接種類別再擴大！中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今（8）日表示，明年元旦起，中央各部會及地方政府權管場所場域工作及從業人員，再增加4大類群族與高風險工作者，都需完整接種兩劑疫苗。
編輯中心/綜合報導
2021-12-08 14:53:22｜2021-12-08 15:08:07
陳宗彥表示，為了防止Omicron新型變異株威脅，工作或服務性質具有「接觸不特定人士或無法保持社交距離」特性，原則上必須完整接種疫苗，包含中央各部會及地方政府權管場所場域工作人員及從業人員，屬於維持醫療及防疫量能者、高接觸風險工作者、維持國家安全及社會機能正常運作者（即COVID-19公費疫苗接種對象第1、2、3、7類對象），以及矯正機關、殯葬場所工作人員等。
陳宗彥說，上述中央各部會及地方政府權管場所場域工作人員/從業人員皆應接種COVID-19疫苗2劑且滿14天（最晚應於110年12月17日前接種第2劑疫苗）；新進人員於首次服務前，倘未完整接種2劑疫苗且滿14天，應提供自費3日內抗原快篩(含家用快篩)或PCR檢驗陰性證明。
陳宗彥說，如果人員曾為COVID-19確診個案，且持有3個月內由衛生機關開立之解除隔離通知書者，可暫免檢具COVID-19疫苗接種證明，惟應於解除隔離滿3個月後，儘速完整接種COVID-19疫苗，新進人員並應於首次服務前，提供自費3日內PCR檢驗陰性證明。
陳宗彥指出，經醫師評估且開立不建議施打COVID-19疫苗證明或個人因素無法施打者，須每週1次自費抗原快篩(含家用快篩)或PCR檢驗陰性後，始得提供服務，新進人員並應於首次服務前，增加1次自費3日內PCR檢驗陰性證明。
指揮中心強調，為確保相關場所場域人員自111年1月1日起皆能符合上開規範，各相關部會及地方政府將加強督導，請相關場所場域鼓勵未完整COVID-19疫苗接種之工作人員及從業人員，儘速於110年12月17日前完整接種2劑疫苗。（編輯：孫唯容）