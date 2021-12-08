改善台中治安 議員：應嚴斷賭與毒

台中市治安問題近日層出不窮，民進黨市議員林德宇、何敏誠、陳世凱今 (8) 日在議會質詢中指出，「 2021 縣市幸福指標大調查」中，台中市個人安全的民調分數為六都倒數第一，顯示市民對於台中治安仍有很大疑慮，要求市長盧秀燕針對賭博電玩及毒品等問題拿出決心嚴斷阻絕。

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林德宇表示，市府日前宣傳「 2021 縣市幸福指標大調查」獲得好成績，但這其實只是報喜不報憂，在多項民調分數都名列六都倒數第一或第二，其中也包含個人安全項目，台中市以 86.2 分在六都墊底，顯示在市民心中台中市的治安仍有很大進步空間。市長不能只要有人關心台中治安就說是在帶網路風向。

林德宇指出，賭博跟毒品就是兩大治安改善的重點，根據警察局的業務工作報告，警察局每半年都會查到電子遊藝場有經營違法賭博電玩，例如今年四月的報告寫到查緝 1 件、 35 台；另外也會查緝到許多無照的違法電玩場所，該報告中寫到共查緝 55 件、 64 台。

林德宇表示，由此可知賭博電玩相關犯罪在台中一直無法根除，甚至還有媒體報導台中是「線上博弈的竹科」，說市府周遭的七期大樓裡都是線上博弈的總部。對於這些治安上的疑慮，不能只是查緝，市府要如何來斷絕它們對台中的危害？

市長盧秀燕表示，根據警政署資料，台中市的緝毒成效及打擊詐欺犯罪成績都在六都名列前茅，但是如此還不夠好，治安永遠有改進空間，我們都希望做到根絕。

林德宇詢問，電子遊藝場相關的賭博電玩案件層出不窮，不管有照無照都一直被查到違法，那盧市長任內對電子遊藝場執照的態度是如何，是有條件的發，還是能做到零發出？