白宮攤牌了！拜登警告蒲亭：入侵烏克蘭將面臨強力制裁
俄羅斯與烏克蘭邊境衝突升溫，美國總統拜登（Joe Biden）與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）舉行2小時的視訊會談。白宮表示，拜登在視訊會談中對俄羅斯在烏克蘭周圍的軍事行動表達嚴正關切，並表明若俄羅斯入侵烏克蘭，美國與歐盟將採取經濟制裁等強力制裁。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-08 15:04:22
根據俄羅斯電視台畫面顯示，拜登與蒲亭在會談一開始友好寒暄，拜登先是對上G20峰會沒能正式碰到面感到可惜，並告訴蒲亭希望下次是實體會談。這次視訊會談歷時兩小時又一分鐘，內容主要討論俄羅斯與烏克蘭的邊境衝突等問題。克里姆林宮會議前表示，俄軍是採取防禦性行動，不希望在邊境衝突上有任何突破，但否認有任何攻擊烏克蘭的意圖。
白宮則在視訊會後聲明，拜登重申支持烏克蘭的主權和領土完整，並對於俄羅斯在烏克蘭周圍增派部隊與軍事部署，表達美國與歐洲盟邦的深切關切，同時明確表達，若俄羅斯與烏克蘭出現軍事升級，美國和盟邦將以強而有力的經濟制裁和其他措施做出回應。
根據《NBC》報導，美國的經濟制裁可能包括切斷俄羅斯使用國際金融支付系統SWIFT，然而此舉將嚴重影響全球經濟，白宮必須持續與歐洲國家討論相關措施；而拜登9日亦將與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話，同時呼籲雙方緩和局勢，恢復外交。
此外，本次會議中雙方領袖亦提及核安全、伊朗與勒索軟體等議題，並同意在這場會談過後，雙方團隊將有後續會談。克里姆林宮會後則指出，普廷表示將目前緊張局勢的所有責任推給俄羅斯是錯誤、不公平的。俄羅斯想要的是具有法律約束力的保證，防止北約「試圖開發」烏克蘭領土，甚至進一步向東擴張，同時呼籲各國不要在領土周圍部署攻擊性軍事武器。