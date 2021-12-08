PCP空氣黑槍　威力比火藥式改造槍械強大

刑事警察局中部打擊犯罪中心獲報臺中市有模型槍賣家改造槍械流入街頭，造成治安危害，旋即與臺中市、嘉義市政府警察局刑事警察大隊共組專案小組，日前先後發動3波搜索，查獲改造手槍、非法PCP空氣槍14枝、電鑽、固定臺、鑽尾及鉗子等改造工具，並逮捕賴姓等5名犯嫌。警方發現扣案PCP空氣槍威力驚人，威力遠高於改造（火藥式）手槍，具有強大殺傷力。
記者鄧力軍/台中報導
2021-12-08 15:16:04
刑事局偵查第六大隊第五隊與臺中市政府警察局刑事警察大隊、嘉義市政府警察局刑事警察大隊組專案小組後報請臺灣臺中地方檢察署穆股洪明賢檢察官指揮偵辦。經專案小組跟監蒐證，清查相關槍械賣買家資料分析，鎖定臺中市一嫌涉嫌教導改造槍枝販售事實明確，陸續於去（109）年12月17日、110年8月17日、9月16日期間，在臺中市、彰化縣、嘉義縣、臺南市等地搜索查緝不法槍械，查獲賴姓等5人到案。
警方並計破獲改造槍枝處所1處，查扣改造手槍、非法PCP空氣槍14枝、電鑽、固定臺、鑽尾及鉗子等改造工具1批等證物。警方發現扣案PCP空氣槍威力驚人，威力遠高於改造（火藥式）手槍，具有殺傷力，後續將持續溯源追查是類槍械來源及管道。
偵六大隊第五隊隊長薛昇旭表示非法槍彈嚴重危害社會治安，現行槍砲彈藥刀械管制條例已於去(109)年06月10日修正，針對改造及持有改造槍械已提高刑責到五年以上，併科新臺幣1仟萬元以下罰金，請民眾勿以身試法。