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台中高房價議員也買不起　盧秀燕：一定實施囤房稅

▲國民黨議員黃健豪說，以他議員的薪水，也追不上台中的房價。（圖／黃健豪提供，2021.12.08）
▲國民黨議員黃健豪說，以他議員的薪水，也追不上台中的房價。（圖／黃健豪提供，2021.12.08）

記者顏幸如/台中報導

2021-12-08 15:25:33

日前網路票選「2021年房市代表字」，逾5成民眾認為是「漲」。多位民進黨台中市議員指出，有人擁有171戶房屋，年輕人卻連一戶都買不起，市長盧秀燕所謂的土地正義在哪裡？國民黨議員黃健豪說以自己議員的薪水，可能也買不起一戶房子。盧秀燕回應總質詢時強調「台中一定會實施囤房稅」，有把握在下次定期會提出。

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民進黨議員陳淑華、賴佳微與蕭隆澤今在議會質詢指出，台中市擁房大戶冠軍名下有171戶房屋，但根據內政部統計房價所得比，一般台中人必須不吃不喝9.87年，才能用薪水買得起一間房子。以房貸負擔率39.46%來看，台中人高達4成的薪水必須繳房貸。

賴佳微說，台中公告地價占市價比僅10 .86%，是台灣本島各縣市中最低，市府還不惜損失稅收、大幅降低公告地價來減少囤地成本。她說，擁有自用住宅的民眾一年平均減地價稅170元，買兩個便當都不夠。但級距第6級的大地主平均減稅114.9萬，持有成本減少，更能安心囤房囤地。她痛批市府完全沒針對囤房問題擬出具體對策，盧市長面對居住正義以拖待變，讓小市民買房成為遙遠夢想。
 

▲民進黨議員賴佳微（中）質疑，台中市長盧秀燕所謂的土地正義，讓大地主更能安心囤房囤地。（圖／賴佳微提供，2021.12.08）
▲民進黨議員賴佳微（中）質疑，台中市長盧秀燕所謂的土地正義，讓大地主更能安心囤房囤地。（圖／賴佳微提供，2021.12.08）
國民黨議員黃健豪指出，近6年來，全台灣有1/4新成屋流入囤房族手中，身為30多歲的年輕人，就算以他市議員的薪水，也難追上台中房價，市長應該推出相關政策、善用「囤房稅」抑制房價飆漲，讓年輕人看到希望。

盧秀燕強調市府幾周前已經啟動作業，並宣示「台中一定會實施囤房稅」，以落實居住正義抑制房價。她有把握和信心，下次定期會將向議會提出草案，如果審查順利，明年上半年就會公布實施，但盧秀燕未進一步說明稅率細節。

一般自住房屋稅優惠稅率1.2％，第4戶起屬「非自住」意即囤房。目前台北市、宜蘭縣、連江縣已實施囤房稅，台北市持有2戶以下房屋稅2.4％，3戶以上3.6％；宜蘭縣2戶以下1.5％、3戶到7戶2％、8戶以上3.6％；連江縣3戶以下1.6％、3戶以上2％。

台南市囤房稅草案已通過議會初審，5戶以下2.4％、6戶以上（含六戶）3.6％，可望後年5月繳房屋稅時適用。高雄市稅率尚未出爐，力拚與台南市同時施行。

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