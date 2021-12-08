培育我國通譯專業能力！內政部辦通譯工作坊

《四方報》報導，新住民在台灣落地生根，除了成為台灣的一份子，不少新住民朋友也常朝著專業的通譯之路邁進。為凝聚國家通譯政策發展方向，內政部於今（8）日舉辦2021年通譯政策工作坊，行政院政務委員羅秉成、內政部常務次長邱昌嶽到場致詞。羅秉成表示，語言是文化的載體，臺灣已是多元社會，為服務越來越多的外國人，近年政府投入許多資源培訓通譯人員並提升通譯品質，例如警政署為服務偏鄉地區，已試辦了遠距傳譯服務，而臺大醫院也提供了線上真人口譯服務，另外移民署近期優化了通譯人員資料庫，以進一步提供外籍朋友更一致及專業的服務。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-08 15:24:33｜2021-12-08 15:28:14
邱昌嶽也表示，在臺外籍人士及新住民來自170餘國，已超過100萬人，通譯服務幫外籍人士更融入在地生活，今日舉辦工作坊，邀請不同領域的人員分享實務經驗，期望多方蒐集各界觀點，精進通譯服務，更明確聚焦未來的施政方向。
內政部表示，民政、警政、移民或消防等機關，實務使用通譯的機會十分普遍，例如，移民服務第一線的通譯菲律賓籍新住民蔡麗清，已經在移民署臺北市服務站擔任通譯近2年，她從事通譯工作6年，曾在移民署、勞動部、家暴中心、警察局、法院等單位服務。因為自己也是新住民身分，能理解生活在外國，語言不通的煎熬，因為曾經受到支持與幫助，現在想要以通譯的角色，把這份感謝回饋給更多需要幫助的人。
蔡麗清提到，近期曾協助一名菲律賓籍配偶進行離婚訴訟，耐心陪伴走過律師諮詢、開庭、訪視和協調會的過程，最後協助這名女士爭取到孩子探視權，讓她印象深刻。內政部指出，「今日的工作坊邀請行政院、司法院、警政署等政府部門代表，臺灣大學、政治大學、師範大學等學界人士，及具實務通譯經驗的臺大醫院、NGO團體代表及社工約有70餘人參加，區分3場次，研討主題包括法院特約通譯、遠距傳譯可行性探討、臺大醫院新南向人員健康服務中心－多國語言線上真人口譯服務介紹等，探討主題除了司法、警政、移民通譯領域外，也包括了醫療、衛生、勞動、教育等工作的通譯服務。」