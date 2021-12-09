馬稱台灣成不自由的民主 王美惠批離譜、何志偉願送甜點
前總統馬英九投書媒體指出，這幾年民進黨政府的表現，不但離「民主」越來越遠，反而趨近「不自由的民主」（illiberal democracy），引發論戰。民進黨立委王美惠告訴《NOWnews》記者，這樣的說法太離譜了，應該要摸著良心講話；民進黨立委何志偉也告訴記者，台灣怎麼可能不民主，馬英九講這樣顛三倒四，不知道是不是血糖太低。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-09 11:05:56｜2021-12-09 11:16:06
馬英九投書表示，總統蔡英文2016年就任後，諸多違反「法治國」原則的作為，例如成立明顯違憲的不當黨產委員會、促進轉型正義委員會清算最大反對黨（國民黨），賦予行政機關過多權力，侵害人民權益，對臺灣民主傷害甚鉅、危害深遠；馬還認為，這幾年民進黨政府的表現，不但離「民主」越來越遠，反而趨近「不自由的民主」。馬英九此番說法一出，隨即引發論戰。
王美惠表示，台灣是自由民主的國家，總統可以這樣給人罵，怎麼會沒自由？在中國看誰敢罵習近平？她說，這樣的說法太離譜，台灣不管哪一黨，自己摸良心講，真的很民主，不然為甚麼香港發生事情時，這麼多人想來台灣。
王美惠表示，這樣的說法太離譜，應該要摸良心講話，相信每一黨大家都有感受到，台灣是自由民主的國家。
何志偉則表示，馬英九這樣的說法顛三倒四，台灣怎麼可能不民主？不知道他是不是血糖太低，自己願意送他一個甜點，想要吃甚麼可以提出。