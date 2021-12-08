鼓勵移工安心接種疫苗！雲林移民署前進六輕宣導

《四方報》報導，為讓移工朋友們掌握政府重要資訊，提供他們更完善的照顧關懷服務，移民署南區事務大隊雲林縣服務站於今(8)日前往麥寮六輕的台塑重工公司，宣導「逾期停(居)留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案」、「防範非洲豬瘟」及「機踏車酒駕防制」等政策，並宣傳即將在屏東舉辦的「南國共好，攜手前行」移民節多元文化活動，透過在場的通譯進行即時翻譯，並進行有獎徵答等趣味活動，讓在台的移工們權益資訊不漏接，能夠安心工作。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-08 15:38:19
雲林縣服務站首先感謝台塑重工公司在防疫工作上的重視，平時注重環境清潔消毒並做足防疫措施外，也協助廠內移工依規定進行疫苗施打。此外當天也向在場移工們宣導，身邊若有失聯移工或是逾期居停留的外籍友人，政府為了保障他們接種疫苗的權利，採取「不收費、不通報、不作為查處依據、不管制」的柔性措施，希望鼓勵他們出面到指定處所接種疫苗，降低感染新冠肺炎的風險。
當天也宣導機踏車酒駕的相關法規，提醒移工朋友們，酒後騎乘電動機車將觸犯公共危險罪，為了怕他們因語言不通而酒後肇事造成遺憾，雲林縣服務站更製作泰語宣導海報協助了解法規內容。參與活動的移工阿興表示：「很感謝移民署與公司定期舉辦台灣的法令宣導，經過今天的活動我才知道喝酒後連電動車都不能騎，不然最高可能會被罰20萬！」
雲林縣服務站主任黃玟晸表示，雖然台灣目前疫情穩定，但面對新型變種病毒Omicron，大家都應該做好萬全的防範措施，政府推動「逾期停(居)留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案」，就是為了將逾期停(居)留外來人口納入我國防疫體系，專案期間自即日起至111年1月31日止，希望大家可以幫忙告訴身邊尚未接種疫苗的失聯移工或逾期外來人口，趕快出面接種，不僅不收費，也不會通報或查處，更可能可以拿到各地方政府的加碼贈禮，保護自己也保護他人。